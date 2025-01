Kultowy "Must be the Music" wraca do Telewizji Polsat z nowym jury. Wiosenną ramówką na 2025 rok nie zawiodą się też fani "Awantury o kasę", "Dancing with the Stars. Tańca z gwiazdami" czy "Naszego nowego domu". Warto będzie włączyć także TV4, kanały tematyczne, a w sieci zaglądać na Polsat Box Go. Oto szczegóły!

Wiosną w Polsacie będzie rządzić tylko muzyka i świetna rozrywka. Wraca legendarny format „Must be the music” z nowym składem jury. Jedyny w swoim rodzaju program, w którym uczestnicy mogą wykonywać swoje kompozycje, wyłonił już wiele prawdziwych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nowym jurorom z pewnością również się to uda.

Od marca będziemy znów śledzić zmagania gwiazd na parkiecie „Tańca z Gwiazdami”, a na ekstremalnie trudnym torze zmierzą się na czas uczestnicy „Ninja vs Ninja”. Potężną dawkę dobrego humoru zapewnią kabarety i to w dwóch programach - w środę i sobotę. Wiosną zobaczymy również nowe odcinki doskonale przyjętego przez widzów teleturnieju „Awantura o kasę” i będziemy towarzyszyć ekipie Polsatu przy remontach w programie „Nasz nowy dom”.

Nie zabraknie pasjonujących seriali. W piątki Polsat pokaże thriller psychologiczny „Krew” w doborowej obsadzie, w czwartki nowe odcinki „Komisarz Mama” a w niedzielę kolejny sezon przezabawnych „Teściów”. Nowością w Polsacie będzie też codzienny serial sensacyjny „Uroczysko” znany już widzom Czwórki. Wiosenną ofertę Polsatu, Czwórki, kanałów tematycznych oraz Polsat Box Go zaprezentowano na czwartkowej konferencji prasowej.

POLSAT - SERIALE, PROGRAMY I FILMY

„Must be the music”

Emisja: od 7 marca, piątek, godz. 19:55



Program wraca na antenę Polsatu po dziewięciu latach przerwy, a w nim zupełnie nowe jury i uczestnicy, którzy dostają szansę na wielką karierę muzyczną! Za stołem jurorskim niekwestionowane gwiazdy polskiej estrady, reprezentujące odmiennie style muzyczne: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. W roli prowadzących program i tym samym osób wspierających uczestników za kulisami: wokalistka i aktorka Patricia Kazadi, dziennikarz i prezenter Maciej Rock oraz aktor Adam Zdrójkowski.



Legendarny program „Must be the music” pojawił się na antenie Telewizji Polsat wiosną 2011 roku i doczekał się aż jedenastu edycji emitowanych do 2016 roku. Wszystkie z nich były ogromnym sukcesem stacji. To właśnie w tym programie narodziły się kariery takich zespołów jak LemON i Enej, które podbiły serca milionów fanów.



W programie „Must be the music” liczy się muzyka, uczestnicy i ich wyjątkowe historie. Widzowie przed telewizorami ujrzą prawdziwe emocje, radość i łzy uczestników i… jurorów, gorące spory, ostre oceny i dostaną ogromną dawkę doskonałej muzyki. „Must be the music” to także jedyny program, w którym uczestnicy mogą zaprezentować swoje autorskie kompozycje. Główną nagrodą w programie, oprócz niezwykłej szansy na zaprezentowanie swojej muzyki przed milionową widownią, jest 250 tysięcy złotych oraz występ na Polsat Hit Festiwal.

„Kabaret na żywo”

Emisja: od 1 marca, sobota, godz. 19:55



Polsat niezmiennie króluje w kategorii rozrywki kabaretowej! Fani „Kabaretu na żywo” mogą zatem już grzać miejsce przed telewizorami, bo na antenę główną Polsatu powracają uwielbiane kabarety! Wiosną w sobotnie wieczory zobaczymy najlepsze premierowe skecze z udziałem największych gwiazd sceny kabaretowej.



W tym sezonie „Kabaret na żywo” to wielkie kabaretowe show, które bawi do łez każdego, bez względu na wiek. Gospodarzami programu są Olga Łasak z Kabaretu Czesuaf oraz Piotr „Guma” Gumulec z Kabaretu Chyba. W programie wezmą udział znakomici goście, między innymi Krzysztof Ibisz czy Rafał Maserak. Zobaczymy także występy gościnne innych formacji kabaretowych.

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” (sezon 16)

Emisja: od 2 marca, niedziela, godz. 19:55



„Taniec z Gwiazdami” na wiosnę dostarczy widzom niezapomnianych emocji i wzruszeń za sprawą wyjątkowego składu uczestników. Tym razem na parkiecie zobaczymy ikonę polskiego kina Grażynę Szapołowską, dziennikarkę Magdę Mołek, aktorkę kabaretową Adriannę Borek, liderkę zespołu „Piękni i młodzi” Magdę Narożną, piosenkarkę Blankę, influencerkę Marię Jeleniewską, dziennikarkę radiową Olę Filipek, prowadzącego „halo tu polsat” Macieja Kurzajewskiego, polską gwiazdę NBA Cezarego Trybańskiego, dziennikarza Tomasza Wolnego i aktorów Filipa Gurłacza i Michała Barczaka.



Zmiany szykują się w ekipie tancerzy. W programie pojawią się zarówno doskonale znani z naszego parkietu, jak i nowi tancerze. Szykują się także wielkie powroty ulubieńców publiczności: Agnieszki Kaczorowskiej oraz Lenki i Jana Klimentów.



Twórcy show przygotowali niespodzianki dla widzów i uczestników. Pojawią się style taneczne, których jeszcze dotąd w programie nie prezentowano. Za choreografie odpowiadają Maciej Zakliczyński, który został też drugim reżyserem show, Janja Lesar i Michał Jeziorowski. Taneczne kreacje przygotuje kostiumografka Martyna Łach a o oprawę muzyczną zadba Tomek Szymuś.



Taneczne postępy gwiazd będą oceniać jak zawsze łaskawi i wyrozumiali jurorzy: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, a program poprowadzą niezawodni Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

W tej edycji zatańczą:

Blanka i Mieszko Masłowski

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Ada Borek i Albert Kosiński

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Tomasz Wolny i Daria Syta

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Michał Barczak i Magdalena Tarnowska

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

„Teściowie” (sezon 3)

Emisja: od 2 marca, niedziela, godz. 22:35



Wiosną przed nami zupełnie nowe, pełne zaskoczeń losy dwóch zwariowanych rodzin: Ledwoniów i Nagórskich. Nagórscy staną w obliczu dramatycznej zmiany, gdy wskutek intryg ze strony wpływowych wrogów stracą cały swój majątek. Zmuszeni do porzucenia luksusowego życia w willi, będą musieli zamieszkać u teściowej (Małgorzata Rożniatowska) Zenona Nagórskiego (Cezary Pazura).

Zenon, wplątany w kryzys, podejmie desperackie kroki, ze współpracą z tajemniczym kartelem z Ameryki Południowej włącznie. Z kolei Ledwoniowie otrzymają nieoczekiwany dar losu - ogromny spadek, który przewróci ich życie do góry nogami. Dorota (Jolanta Fraszyńska) znajdzie się w centrum burzliwego romansu, który wprowadzi chaos do jej życia. Tymczasem jej mąż Roman (Cezary Kosiński) odkryje w sobie ducha przedsiębiorczości i spróbuje swoich sił w biznesie, co wywoła kolejne starcia z Zenonem Nagórskim.

MegaHit

Emisja: od 3 marca, poniedziałek, godz. 20:10

Ulubione pasmo filmowe widzów Polsatu na wiosnę będzie obfitować w pełne emocji przeboje światowego kina, które docenią zarówno młodsi, jak i starsi telewidzowie. Marzec upłynie pod znakiem spotkań z superbohaterami. Na początek widowiskowy film science-fiction nagrodzony trzema Oscarami - „Czarna Pantera”.

Następnie Brie Larson przeniesie nas w zupełnie nową przygodę w kinowym uniwersum Marvela, z niewidzianą wcześniej, pierwszą samodzielną kobiecą postacią superbohaterki Carol Danvers - „Kapitan Marvel”. „Czarna wdowa” to z kolei propozycja premierowa, gdzie w rolę superbohaterki wciela się Scarlett Johansson, natomiast tydzień później Chris Hemsworth, jako Bóg Piorunów, wyruszy w pełną niebezpieczeństw kosmiczną podróż w filmie „Thor: Miłość i Grom”.

„Ninja vs Ninja” (sezon 10)

Emisja: od 4 marca, wtorek, godz. 20:10



Na zawodników Ninja czekają nowe wyzwania, a na widzów jeszcze większe emocje. Dziesiąta edycja to pierwsza, w której zawodnicy będą się ścigać na wspólnym torze. „Ninja vs Ninja” zaskoczy ekstremalną prędkością i wielką sportową adrenaliną. Trzy etapy eliminacji doprowadzą do półfinału tylko najlepszych zawodników, którzy pokonają piekielnie trudne przeszkody w iście zawrotnym tempie. W finale znajdą się wyłącznie ci, którzy połączą dopracowaną do perfekcji technikę i precyzję ruchów, bo biec na czas będą bez zbędnego zastanawiania.



Nie zabraknie topowych Ninja, weteranów toru i ulubieńców publiczności. Będą też debiutanci w różnym wieku, a także najmłodsi wojownicy, którzy dorastali przy „Ninja Warrior Polska” i jak sami twierdzą, ten program ich ukształtował. Teraz zmierzą się ze swoimi mistrzami i udowodnią, że warto podążać za marzeniami.



Pojawią się także gwiazdy, które odkryją uroki toru i podzielą się swoimi emocjami. W tej edycji top zawodnicy nie będą pokonywać góry Midoriyama. Końcowy wyścig dwóch najszybszych Ninja rozstrzygnie o zwycięstwie najlepszego i to właśnie ten otrzyma główną nagrodę w wysokości 200 tysięcy złotych!



Program poprowadzą jak zawsze najlepsi komentatorzy sportowi, Jerzy Mielewski i Łukasz „Juras” Jurkowski. Wspierać ich będzie niezastąpiona Karolina Gilon.

„Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”

Emisja: od 5 marca, środa, godz. 20:10



Komediowa środa to nowe pasmo wiosennej ramówki Polsatu. W środku tygodnia stacja proponuje swoim widzom chwilę wytchnienia od codziennych obowiązków przy rozrywce w najlepszym stylu. „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie” to doskonałe show kabaretowe przygotowane przez lidera Kabaretu K2 - Bartka Klauzińskiego. To również przeszło godzinna jazda bez trzymanki ze zjadliwą, bezkompromisową, ostrą satyrą, wymierzoną w hipokryzję otaczającego nas świata.





„Nasz nowy dom” (sezon 24)

Emisja: od 6 marca, czwartek, godz. 20:10



W najnowszym sezonie do zespołu prowadzącej program Elżbiety Romanowskiej dołącza Dariusz Wardziak, znany szerzej jako „Darek Stolarz”. W każdym odcinku oczekujące na pomoc rodziny odwiedzą też gwiazdy sportu, sceny muzycznej i oczywiście telewizji, między innymi Przemysław Saleta, Marcin Miller z zespołu Boys czy Kabaret Neo-nówka. Zgodnie z dewizą: czym więcej pomocnych rąk na pokładzie, tym sprawniej pójdzie kolejny remont.



„Nasz nowy dom” nieprzerwanie gości w ramówce Polsatu od września 2013 roku. Przez 12 lat ekipa programu wyremontowała ponad 300 mieszkań i domów, których stan był katastrofalny. Dzięki błyskawicznym metamorfozom program odmienił trudną codzienność wielu polskich rodzin, które z różnych przyczyn, takich jak brak środków finansowych czy choroba najbliższych, nie byłyby w stanie samodzielnie podjąć się takiego wyzwania.

„Przyjaciółki” (sezon 25)

Emisja: od 6 marca, czwartek, godz. 21:15



Jubileuszowy, dwudziesty piąty sezon serialu „Przyjaciółki” dostarczy widzom wiele wzruszeń i będzie obfitował w zaskakujące zwroty akcji. Anka (Magdalena Stużyńska-Brauer) wraz z Pawłem (Bartek Kasprzykowski) poszukają sposobów na ożywienie intymnej relacji w swoim małżeństwie, jednak ponownie dopadną ich rodzinne kłopoty.

Dorota (Agnieszka Sienkiewicz), będzie wybierać między dwoma mężczyznami - Dagmarem (Marcin Korcz) i Norbertem (Jacek Knap) i zmierzy się z problemem ze strony córki. Patrycja (Joanna Liszowska) podejmie próby odnalezienia tajemniczej kobiety, która uratowała jej syna, a Inga (Małgorzata Socha) spróbuje ułożyć sobie życie bez Borysa (Piotr Stramowski), ale gdy okaże się, że ich uczucie jeszcze nie wygasło, pojawi się nieoczekiwanie nieznajoma kobieta, Natalia. W tę rolę wciela się Natalia Rybicka, która dołączyła do obsady serialu.





„Komisarz Mama” (sezon 4)

Emisja: od 6 marca, czwartek, godz. 22:15



Maria Matejko, czyli Komisarz Mama podbiła serca wiernych fanów, którzy z niecierpliwością oczekiwali powrotu serialu na antenę Polsatu. Niezłomna pani komisarz zrobi wszystko, żeby wraz z zespołem rozwiązać nawet najbardziej skomplikowaną kryminalną zagadkę a w najnowszym, czwartym sezonie czekają ją liczne perypetie nie tylko zawodowe.



Maria (Paulina Chruściel) z dziećmi przeprowadza się do nowego domu. W pracy jej zespół - Roma (Anna Matysiak) i Patryk (Mateusz Łasowski) - musi walczyć o prowadzenie spraw z twardą i nieznoszącą sprzeciwu Beatą Lorek (Ilona Ostrowska), komisarz z olsztyńskiej komendy. Sytuację komplikuje fakt, że podkomisarz Paweł Ostrowski (Mikołaj Krawczyk) z zespołu Beaty to dawny znajomy Marii. Maria i Paweł poznali się wiele lat temu w Dubaju, zaprzyjaźnili czysto platonicznie, bo Maria była szczęśliwą mężatką, a Paweł to szanował. Spotkanie po latach sprawia jednak, że dawne emocje dają o sobie znać. Po kilku mniej lub bardziej ostrych starciach na płaszczyźnie zawodowej Paweł podejmuje decyzję, która zaważy również na jego prywatnym życiu.





„Krew”

Emisja: od 7 marca, piątek, godz. 22:05



To pełen rodzinnych tajemnic thriller psychologiczny. W obsadzie między innymi Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki. Fabuła serialu skupia się wokół historii rodziny, której życie zostaje wywrócone do góry nogami po nagłej śmierci matki.



Laura (Vanessa Aleksander) zaczyna podejrzewać, że śmierć jej matki nie była przypadkowa. W tej historii śmierć nie jest końcem, a początkiem… Przeszłość i teraźniejszość zaczynają się przeplatać, a każdy odcinek odsłania kolejne elementy układanki, które prowadzą do odkrycia sprawcy domniemanego przestępstwa.



Serial powstaje na licencji bardzo dobrze ocenianej przez krytyków na całym świecie irlandzkiej produkcji „Blood”. Reżyserem „Krwi” jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji jak „Znaki”, „Dublerzy”, „Komisarz Mama”.





„halo tu polsat”

Emisja: piątek, sobota i niedziela od godz. 8:00

Poranny program Polsatu cieszy się coraz większym zainteresowaniem widzów. W pierwszym dniu emisji, w piątek 30 sierpnia 2024 roku „halo tu polsat” obejrzało około 137 tysięcy widzów. W ostatni weekend roku przed telewizorami zasiadło blisko 200 tysięcy osób, które w porannym paśmie wybrały właśnie Polsat.



W programie pojawiają się największe gwiazdy polskiej kultury i show-biznesu, eksperci i mistrzowie kuchni. W „halo…” gościli między innymi Andrzej Seweryn, Katarzyna Figura, Chris Niedenthal czy Daniel Olbrychski. Słynna żółta obrotowa kanapa niejednokrotnie była miejscem zwierzeń, wzruszeń i eksplozji radości. Twórcy programu uwielbiają robić swoim gościom niespodzianki - tak jak wtedy, gdy do Iwony Pavlović dołączyła jej ponad 90-letnia mama, a Wiktora Zborowskiego zaskoczyła córka z wnuczkami.



„halo tu polsat” nie stroni od tematów społecznych i naukowych. Reporterzy programu obecni są przy najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie, wszędzie tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne i ciekawe. Telefoniczne dyżury eksperckie pełnią tu specjaliści z różnych dziedzin a kącik naukowy to prawdziwa kopalnia wiedzy.



Wyjątkowym miejscem jest kuchnia „halo tu polsat”, gdzie królują najlepsi mistrzowie kuchni - Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Martin Gimenez Castro czy Jurek Sobieniak.



Program prowadzą trzy gwiazdorskie pary: Paulina Sykut-Jeżyna z Krzysztofem Ibiszem, Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim oraz Agnieszka Hyży z Maciejem Rockiem.

„Awantura o kasę”

Emisja: od 1 marca, sobota i niedziela, godz. 17:30

Aż 5 tysięcy drużyn zgłosiło się na casting do programu, którego gospodarzem jest Krzysztof Ibisz. Na prośbę widzów Polsat zwiększył liczbę emitowanych odcinków z 18 do 22. Wiosną w programie nie zabraknie nowych zaskakujących pytań, które mają szansę zyskać status kultowych (jak słynna już bułka z szynką). Na graczy czekają też Mistrzowie z pierwszego sezonu programu.

Czy któraś z drużyn zdoła ich pokonać? Każda ma szansę, ale też każdy kapitan, licytując pytanie, wyrusza w podróż w nieznane. Właśnie dlatego w „Awanturze o kasę” tak ważna jest dobrze przemyślana strategia działania, refleks i stalowe nerwy. Na graczy, w złotych skrzynkach będą czekać jak zawsze wspaniałe nagrody: sztabki złota, kluczyki do samochodu, skutery albo legendarny kiszony ogórek.

„Uroczysko” (sezon 3)

Emisja: od 4 marca, od poniedziałku do czwartku, godz. 19:30

Małe miasteczko, wielkie tajemnice, nowa gwiazda i mroczny sekret sprzed lat - to tylko niektóre składniki, z jakich przyrządzone jest „Uroczysko”. Historia rozpoczęła się, kiedy komisarz Agata Wilczewska (w tej roli Katarzyna Ucherska) przybywa do - z pozoru sielskiego - Uroczyska. Na Dolnym Śląsku chce rozpocząć nowe życie, po ucieczce sprzed ołtarza, od niewiernego narzeczonego Maćka (Damian Kulec). W Uroczysku poznaje szefa lokalnej komendy, komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski).

Są jak ogień i woda, ale mimo to świetnie się uzupełniają. To ważne, bo w Uroczysku trup ściele się gęsto, spraw do rozwiązania przybywa, a lokalna społeczność ukrywa niejeden sekret. W codziennej pracy wspierają ich posterunkowi Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski). Pomocą służą też bliscy Filipa, ojciec Edward (Robert Gonera), brat Marek (Przemysław Cypriański). W trzecim sezonie do Uroczyska, które właśnie potwierdziło swój status turystycznej perły regionu, przybywa Anka Król (Honorata Witańska), która musi wesprzeć zespół komendy.

„Gliniarze” (sezon 18)

Emisja: od 3 marca, od poniedziałku do piątku, godz. 17:00

Serialowi detektywi z Centralnego Biura Policji toczą walkę z przestępcami różnego kalibru, a ich dochodzenia wymagają zaangażowania i prawdziwego profesjonalizmu. Premierowa seria hitowego serialu wraca z nowymi, stałymi lokacjami - prosektorium oraz recepcją komendy. To jednak nie wszystkie zmiany. Odświeżona zostaje również scenografia gabinetu naczelnika i pokoju informatyków.



Pierwszą sprawą nowego sezonu „Gliniarzy” jest tajemnicze zabójstwo byłego oficera policji. Ofiara jest dobrze znana prowadzącym śledztwo Olgierdowi (Arkadiusz Krygier) i Krystianowi (Tomasz Skrzypniak). Tymczasem do Adama (Aleksander Mackiewicz) i Olgi (Natalia Brudniak) trafia sprawa uprowadzenia 50-letniego mężczyzny. Policjanci szukają porwanego, aby w końcu odkryć, że kluczem do tej zagadki są rodzinne tajemnice. W „Gliniarzach” jak zwykle działają razem detektywi Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz).



W 18. sezonie grają dobrze znani i lubiani aktorzy: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Monika Miller, Zbigniew Kozłowski, Dariusz Dłużniewski, Przemysław Saleta, Lea Oleksiak, Łukasz Strzałka, Radosław Rutkowski, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki, Aleksandra Fronczak, Edyta Folwarska, Patrycja Franczak, Jędrzej Fulara, Katarzyna Lipka, Dorota Salamon, Szymon Kołodziej.





„Pierwsza miłość”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 18:00

Wiosnę w „Pierwszej miłości” rozpoczyna trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie tylko rosło! W cieniu przygotowań do najbardziej kontrowersyjnego ślubu w historii serialu, rozegra się dramat. Jeden z głównych bohaterów pożegna się z życiem.



Do obsady dołączają Anna Samusionek i Anna Powierza. Po piętnastu latach do serialu wraca Maria Konarowska. Marysia (Aneta Zając) nie jest zachwycona, że będzie mieć nową macochę. Edward (Marek Siudym) chce się żenić z Olą (Klaudia Sokołowska). Z kolei mąż Marysi - Kacper (Damian Kulec) coraz więcej czasu będzie spędzał w pracy z nową lekarką, Mają (Julia Kamińska). Tymczasem Krystian (Patryk Pniewski) coraz bardziej zatraca się w nałogu. Narkotyki doprowadzą do niewyobrażalnej tragedii, która wywróci do góry nogami życie również jego ojca Michała (Wojciech Błach), matki Ewy (Ewa Gawryluk), a także jej partnera Karola (Karol Strasburger).



Życie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) zaczyna rysować się w ciemnych barwach. Mąż Janek (Maciej Mikołajczyk) spodziewa się dziecka z inną kobietą, Lilką (Sylwia Sokołowska). Natomiast matka Kingi (Ewa Skibińska) wikła się w zaskakującą relację z przebywającym w więzieniu psychopatą Mateuszem Stikiem (Lesław Żurek). Miłosnych rozterek nie zabraknie Marcie (Honorata Witańska). Zaskakujący powrót do przeszłości czeka Artura (Łukasz Płoszajski). Wydaje się, że w końcu będzie mu dane prowadzić spokojne życie u boku Doroty (Magdalena Wróbel), z którą zszedł się po wielu perypetiach. Tymczasem pracę w firmie Artura rozpocznie jego była żona, Berenika (Maria Konarowska).



Przeszłość Melki (Ewa Jakubowicz) nie daje o sobie zapomnieć. Pojawienie się jej teściowej (Anna Samusionek) będzie zaledwie preludium do zdumiewających zdarzeń. A z nowości w Wadlewie - radykalna odmiana czeka Seweryna (Mirosław Kropielnicki), którego Śmiałek (Paweł Okoński) postanawia zrobić wójtem. Kazanowej (Elżbieta Romanowska) awans męża przewróci w głowie. Nowa wójtowa będzie też musiała stawić czoło młodszej i wielce zaangażowanej w swoją pracę asystentce Seweryna, Mirze (Anna Powierza). Rozterki życiowe nie ominą mieszkającej w Wadlewie Emilki (Anna Ilczuk). Przeszłość w szokujący sposób dogoni jej partnera Bartka (Rafał Kwietniewski).



W obsadzie wiosennych odcinków „Pierwszej miłości” wystąpią między innymi: Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Aleksandra Zienkiewicz, Anna Ilczuk, Honorata Witańska, Ewa Skibińska Karol Strasburger, Grażyna Wolszczak, Olga Bończyk, Marek Siudym, Ewa Gawryluk, Michał Mikołajczak i Filip Gurłacz.





„Ewa gotuje”

Emisja: od 1 marca, sobota, godz. 12:00



Po zimowej przerwie Ewa Wachowicz zaprasza widzów na premierowe odcinki „Ewa gotuje”. Pierwszy program będzie nieco zaskakujący, bowiem zobaczymy nie tylko smakowite potrawy, ale także zdjęcia ze styczniowej wyprawy na Antarktydę, podczas której autorka kulinarnej serii zdobyła szczyt Mount Sidley, kompletując tym samym Koronę Wulkanów Ziemi.



Eskapada na Antarktydę wywarła na Ewie Wachowicz tak duże wrażenie, że wpłynie na to, co pojawi się w wiosennych odcinkach „Ewa gotuje”. W zderzeniu z potęgą antarktycznej pustyni nabrała jeszcze większego szacunku do Matki-Natury. Dlatego realizując kolejne programy, zwróci bardzo dużą uwagę na niemarnowanie żywności, życie zgodnie z rytmem przyrody i wedle zasad obowiązujących „tu i teraz”, jednocześnie z dbałością o to, co pozostawimy po sobie. Będzie zero waste, będą sprawdzone przepisy, ale w nowoczesnym wydaniu, jak też sporo potraw fusion, łączących polskie smaki z tym, co najlepsze w kuchniach światowych. I na pewno znajdzie się też coś dla wegetarian.

CZWÓRKA (TV4) - SERIALE I PROGRAMY

„Sprawiedliwi. Trójmiasto”

Emisja: od 3 marca, od poniedziałku do czwartku, godz. 21:30



Nowy serial twórców hitu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” z Jerzym Zelnikiem i Arturem Dziurmanem. „Sprawiedliwi. Trójmiasto” to opowieść o zmaganiach funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku z brutalnym światem przestępczym, w bezwzględny sposób walczącym o władzę nad portem miejskim i całą trójmiejską aglomeracją. Główni bohaterowie to policjanci specjalnej nowoczesnej jednostki stworzonej na wzór FBI przez nadinspektora Pawła Lipca (Jerzy Zelnik) a po jego odejściu na emeryturę dowodzonej przez komendanta Romana „Musashiego” Gołaszewskiego (Artur Dziurman). W składzie: Patrycja Berg (Angelika Kurowska) i Maksym Pietras (Kamil Szklany) oraz Alicja Lipiec (Aleksandra Gałczyńska) i Damian „Oczko” Gzymski (Rafał Cieluch). W serialu śledzić będziemy losy zarówno policjantów, jak i kryminalistów czy zwykłych ludzi uwikłanych w świat, w którym zacierają się granice między dobrem a złem.





„Malanowski. Nowe rozdanie” (sezon 2)

Emisja od 3 lutego, od poniedziałku do czwartku, godz. 20:00

Drugi sezon nowej odsłony słynnej kryminalnej produkcji ze znakomitym Andrzejem Grabowskim w roli głównej. W nowej serii pracowników Biura Detektywistycznego Malanowski czekają nowe wyzwania i kolejne zagadki, które będą musieli rozwikłać, aby pomóc swoim klientom. Doświadczeni detektywi, Ania (Anna Lucińska) i Marek (Marek Krupski) oraz ich młodsi koledzy, Sylwia (Magdalena Dwurzyńska) i Wojciech (Wacław Warchoł) znów wkraczają do akcji, skutecznie rozwiązując sprawy zaginięć, porwań, oszustw, intryg, zastraszania, stalkingu czy przemocy. Nieocenionym wsparciem służy im Andrzej Malanowski (Andrzej Grabowski) - emerytowany policjant i żołnierz, przez wiele lat związany z wywiadem wojskowym, który po śmierci swego brata, Bronka, przejął jego biuro i osobiście angażuje się w najważniejsze śledztwa.





Wiosna w Czwórce

Jedną z najbardziej wyczekiwanych przez widzów Czwórki kontynuacji jest 18. sezon serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” z Markiem Włodarczykiem w roli inspektora Kubisa oraz Anną Prus, Kamilą Ścibiorek, Magdaleną Margulewicz, Karoliną Głąb, Michałem Mrozkiem, Pawłem Izdebskim, Konradem Jałowcem i Tomaszem Radawcem. Nowe odcinki serialu o śledczych z wrocławskiej komendy, prowadzących sprawy najcięższych przestępstw, będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 20:30.

Na spotkania z uwielbianymi przez rzesze fanów tytułowymi bohaterami serialu „Policjantki i Policjanci” Czwórka zaprasza, jak zawsze, od poniedziałku do piątku o godz. 19:00. W tym sezonie wystąpią m.in. Mariusz Węgłowski, Paweł Kowalczyk, Anna Bosak, Wojciech Sikora, Magdalena Kaczmarek, Miłosz Błach, Anna Kukawska i Przemysław Puchała, a także dawno niewidziany w serialu Paweł Monsiel.

Ludzie z pasją, wyjątkowe przedmioty, ich fascynujące historie i emocjonujące licytacje - w wyjątkowym programie „Łowcy skarbów. Kto da więcej” - będzie można podziwiać od poniedziałku do piątku o godz. 18:00. Program z powodzeniem łączy rozrywkę i wiedzę, a jego gospodarzem jest Paweł Orleański.

Doskonały humor w piątkowe wieczory - od godz. 20:00 - zapewni nowy sezon programu „Gwiazdy Kabaretu”. Wśród gwiazd tej edycji zobaczymy m.in. Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów oraz Kabaret Zdolni i Skromni. Wiosną na antenie Czwórki swoją premierową emisję - od poniedziałku do piątku o godz. 17:00 - będzie miał popularny paradokument „Trudne sprawy”.

Czwórka pokaże także najnowszy sezon serialu fabularno-dokumentalnego „Na ratunek 112” oraz nowe odcinki „Galileo” i „STOP Drogówka”. Późnym wieczorem, od poniedziałku do czwartku o godz. 22:30, emitowany będzie drugi sezon serialu rozrywkowego „Miłość za wszelką cenę”, który jest połączeniem serialu fabularnego z bikini reality show.

WYDARZENIA I PUBLICYSTYKA

„Wydarzenia”

Emisja: codziennie, godz. 15:50 i 18:50 w Polsacie oraz godz. 12:50, 15:50 i 21:50 w Polsat News



Nad szybkością i rzetelnością informacji czuwa doświadczona i zgrana redakcja, pracująca w jednym z najnowocześniejszych newsroomów w Polsce oraz ekipy krajowe Polsat News. Natomiast najważniejsze wieści ze świata dostarczają korespondenci zagraniczni w Waszyngtonie, Brukseli, Berlinie czy Kijowie.

„Gość Wydarzeń”

Emisja: od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę, godz. 19:15



Najpopularniejszy program publicystyczny nadawany codziennie zaraz po głównym wydaniu „Wydarzeń”, w którym Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki, Marcin Fijołek i Grzegorz Kępka rozmawiają z bohaterami wydarzeń minionego dnia.

„Dobry Wieczór Polsko”

Emisja: od 1 lutego, sobota, godz. 19:50

Prowadzący program Grzegorz Jankowski i Adamina Sajkowska przedstawią dwa różne stanowiska na poruszany w studiu problem. A będą to zagadnienia społeczne, gospodarcze, obyczajowe, kulturowe. Wśród gości eksperci, znawcy tematu i publicyści. „Dobry Wieczór Polsko” to spór o podejście do świata - bez owijania w bawełnę, pokazujący trudną, często niewygodną prawdę.

„Nowy Dzień”

Emisja: codziennie, godz. 6:00

To dynamiczne pasmo, które idealnie pasuje do porannej kawy. Z przeglądem prasy, newsów z kraju i ze świata, prognozą pogody, informacjami sportowymi, ale również plotkami z show-biznesu i kultury. Są też rozmowy z ekspertami, gwiazdami oraz przegląd doniesień z najważniejszych, krajowych i zagranicznych portali internetowych.

„Punkt widzenia Jankowskiego”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 16:30

Politycy, publicyści i eksperci odpowiadają na pytania dotyczące bieżących tematów bliskich widzom. „Punkt widzenia Jankowskiego” to dyskusja, argumenty i emocje.

„Punkt widzenia Szubartowicza”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 18:00

„Punkt Widzenia Szubartowicza” to popołudniowo-wieczorne rozmowy o polityce i sprawach społeczno-kulturowych. O ile Grzegorz Jankowski „rozpala emocje”, o tyle Przemysław Szubartowicz jest „negocjatorem”. Od swoich gości, z różnych obozów politycznych, oczekuje zdolności do spokojnej rozmowy i współpracy w celu rozwiązywania, a nie tworzenia problemów.

„Lepsza Polska”

Emisja: piątek, godz. 19:15

Dorota Gawryluk wspólnie ze swoimi gośćmi szuka najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

„Debata Gozdyry”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 19:50

Autorski program Agnieszki Gozdyry, w którym zobaczymy starcia na argumenty przedstawicieli partii politycznych zasiadających w polskim parlamencie, ale także rozmowy z ekspertami.

„Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”

Emisja: niedziela, godz. 10:00

Program Bogdana Rymanowskiego, w którym politycy - przy porannej kawie, w luźnej atmosferze, choć często w bardzo emocjonalny sposób - odpowiadają na pytania dziennikarza, omawiając jednocześnie najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia.

„Cztery strony mediów Kutyny”

Emisja: sobota, godz. 9:55

Iwona Kutyna zaprasza dziennikarzy i publicystów do omawiania najważniejszych wydarzeń tygodnia. „Cztery strony mediów Kutyny” są dziennikarskim komentarzem tego, czym żyje scena polityczna w Polsce.

„Państwo w Państwie”

Emisja: niedziela, godz. 19:30

Program, który już od ponad dekady piętnuje przypadki nadużywania prawa w relacjach państwo-przedsiębiorca i państwo-obywatel. Dzięki działaniom programu m.in. dokonano istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a dziesiątki spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia. „Państwo w Państwie” prowadzi Przemysław Talkowski.

Wydarzenia 24

„Wydarzenia Opinie Komentarze”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 20:00

Nowy program Jarosława Gugały, w którym dziennikarz w autorskim przeglądzie wydarzeń dnia omawia najważniejsze informacje i opatruje komentarzem ekspertów.

Polsat News Polityka

„Studio Parlament”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 17:30

W programie nadawanym bezpośrednio z Sejmu czołowi dziennikarze Polsatu m.in. Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski rozmawiają z politykami o tym, co tu i teraz jest najważniejsze w pracach obu Izb.

„Debata Polityczna”

Emisja: od poniedziałku do piątku, godz. 21:00

Karolina Olejak i Przemysław Szubartowicz będą wraz z politykami, komentatorami i ekspertami podsumowywać mijający dzień w polskiej polityce.

SPORT

Grupa Polsat Plus to źródło największych sportowych emocji. Oferta programowa sześciu stacji z rodziny Polsat Sport oraz czterech kanałów Eleven Sports obejmuje kilkadziesiąt różnorodnych dyscyplin i konkurencji!

Wiosną oczy fanów piłki nożnej zwrócone będą na Ligę Europy oraz Ligę Konferencji UEFA. W tej drugiej udział biorą Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, ale to niejedyny polski akcent tych rozgrywek, gdyż ich wielki finał odbędzie się w maju we Wrocławiu. Europejskie puchary oglądać można w kanałach z rodziny Polsat Sport, podobnie jak Puchar i Superpuchar Włoch, ligę holenderską czy wybrane spotkania kobiecej UEFA Champions League. Z kolei w stacjach Eleven Sports kibice piłkarscy znajdą mecze m.in. ligi hiszpańskiej, włoskiej czy niemieckiej.

W najbliższych tygodniach i miesiącach rozstrzygać się będą również losy mistrzostwa Polski w Pluslidze siatkarzy i Tauron Lidze siatkarek, w Orlen Basket Lidze koszykarzy, a także w Orlen Superlidze piłkarzy i piłkarek ręcznych. Ponadto poznamy triumfatorów Pucharu Polski we wszystkich trzech wymienionych dyscyplinach. Emocjonująco zapowiada się też rywalizacja w siatkarskiej Lidze Mistrzów i Mistrzyń oraz w koszykarskiej Eurolidze i w Eurocup. Wszystkie te rozgrywki transmitują kanały z rodziny Polsat Sport, które za sprawą stale poszerzanego portfolio, od początku 2025 roku zapewniły fanom piłki ręcznej także możliwość kibicowania w Pucharze Polski oraz wspierania polskich reprezentacji szczypiornistów i szczypiornistek. Międzynarodowe zmagania czekają również siatkarki i siatkarzy, którzy wiosną będą szlifować formę przed mistrzostwami świata, a po drodze czeka ich jeszcze Liga Narodów FIVB z turniejami w Gdańsku i Łodzi.

Wiosna to w kanałach Polsat Sport wysyp tenisowych emocji. Oprócz cotygodniowych turniejów z cyklu ATP Tour, fani będą ekscytować się też legendarnym wielkoszlemowym Wimbledonem z Igą Świątek, Hubertem Hurkaczem i całą plejadą tenisowych gwiazd.

Coś dla siebie w Grupie Polsat Plus znajdą rzecz jasna miłośnicy motorsportu. Motocyklowe mistrzostwa świata MotoGP oraz długodystansowe samochodowe mistrzostwa FIA WEC to domena stacji Polsat Sport. Z kolei Eleven Sports jest domem Formuły 1, a sześć wybranych wyścigów każdego sezonu Królowej Motorsportu pokaże ogólnodostępny kanał Telewizji Polsat. W stacjach Eleven Sports kibice mogą też oglądać żużlowe ligi z Polski, Szwecji oraz Danii.

Wiosna przyniesie widzom kanałów Polsat Sport również emocje związane z lekką atletyką. Wszystko za sprawą prestiżowych zawodów Copernicus Cup, cyklu rozgrywanych na całym świecie mityngów Diamentowej Ligi oraz rywalizacji w World Athletics Continental & Indoor Tour. Stacje Polsat Sport wiosną pokażą także turnieje golfowe oraz hokejowe mistrzostwa świata z udziałem Biało-Czerwonych. Niemal w każdy weekend widzowie kanałów Polsat Sport mogą także oglądać wojowników UFC, czyli najlepszej na świecie organizacji mieszanych sztuk walki.

KANAŁY TEMATYCZNE POLSATU

Liderzy w swoich kategoriach

TV6

Najchętniej oglądany wśród kanałów serialowo-filmowych



Prawdziwy raj dla miłośników klasycznych seriali i emocjonujących historii. Oferuje najlepsze tytuły, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością.



Seriale w wiosennej ramówce:

• Strażnik Teksasu

od poniedziałku do piątku o godz. 18:00

• Kryminalne zagadki Nowego Jorku

w każdy poniedziałek i wtorek o godz. 20:00

• Kryminalne zagadki Miami

od piątku do niedzieli o godz. 20:00

• Magnum: Detektyw z Hawajów

od poniedziałku do piątku o godz. 17:00

• Kości

od piątku do niedzieli o godz. 22:00

Fokus TV

Najchętniej oglądany wśród kanałów dokumentalnych



Kanał dla ludzi spragnionych wiedzy i odkrywania świata. Fascynujące dokumenty, ekscytujące historie i inspirujące opowieści z każdego zakątka globu.



Dokumenty w wiosennej ramówce:

• Rolnicy. Podlasie

w każdą niedzielę o godz. 20:00

• Działkowcy

w każdą niedzielę o godz. 21:00

• Tajemnice II wojny światowej

• Sekretny świat Amiszów

• Łowcy nazistów

• Mengele

Polsat Play

Najchętniej oglądany wśród kanałów lifestylowych



Kanał, który łączy pasję i porusza sprawy społeczne. Pokazuje prawdziwe życie zwykłych ludzi o niezwykłych doświadczeniach. Programy Polsat Play ukazują życie bez żadnych ozdobników, takimi, jakie ono jest, z codziennymi dylematami oraz sukcesami.



Najpopularniejsze programy:

• Poszukiwacze historii

w każdy wtorek o godz. 22:00

• Złomiarze

w każdą środę o godz. 21:00

• Więzienie

w każdą środę o godz. 22:00

• Polacy za granicą

w każdą sobotę o godz. 22:00

• Chłopaki do wzięcia

w każdą niedzielę od godz. 21:00

Polsat Café

Najchętniej oglądany wśród kanałów kobiecych



Idealna oferta dla pewnych siebie, nowoczesnych kobiet, mających pasje i zainteresowania. Swoją bogatą ofertą kanał inspiruje, porusza i jest pełen emocji. Są tu programy dotyczące mody, urody, stylu życia i relacji.



Najpopularniejsze programy:

• Więzienie kobiet

w każdy poniedziałek od godz. 21:00

• Bogaty dom, biedny dom

w każdy wtorek o godz. 21:00

• Shopping Queens. Królowe zakupów

w każdą środę o godz. 21:00

• Drugie życie sukni ślubnej

w każdą środę od godz. 22:00

• 10 lat młodsza w 10 dni z Sablewską

w każdy czwartek o godz. 21:00

Polo TV

Najchętniej oglądany wśród kanałów muzycznych



Niezaprzeczalny lider wśród kanałów muzycznych, który dostarcza widzom niezapomnianej zabawy w rytmie tanecznych hitów. Tylko tutaj znaleźć można stare i niezapomniane szlagiery oraz wyjątkowe pasma muzyczne na każdą okazję.



Polecane na wiosnę:

• Wyjątkowe pasma muzyczne

- „Hit za hitem” od poniedziałku do piątku o godz. 7:00, 15:00 i 20:00 oraz w soboty o godz. 17:00 i 19:00

- „Disco duety” od poniedziałku do piątku o godz. 11:00

- „Kochamy lata 90.” od poniedziałku do soboty o godz. 11:30

- „Folkowe Love” w niedzielę o godz. 16:00

- „Polskie szlagiery” od poniedziałku do soboty o godz. 13:00

- „Weselne przeboje” od poniedziałku do piątku o godz. 14:00

- „Disco Polo Mix” od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 i 16:00

- „Nówki” codziennie o godz. 18:00

- „Disco nie śpi” w każdy piątek i sobotę o północy

- „Koncertowe Love” od poniedziałku do czwartku o godz. 17:00

- „Tylko dance” od piątku do niedzieli o godz. 23:00

• Disco Star

w każdą sobotę o godz. 14:00

Eska TV



W czołówce kanałów muzycznych



Niekwestionowany lider w kategorii muzyki mainstreamowej, dostarczający widzom codzienną dawkę pozytywnej energii. W 2024 roku stacja odnotowała wzrost na poziomie 6% rok do roku.



Wiosną w ESKA TV:

• Weekend z ESKA TV

• Jazdy Gwiazdy

• Miejska Lista

• Podwójna Gorąca 20

Polsat Games

Najchętniej oglądany wśród kanałów e-sportowych i anime



Idealne miejsce dla pasjonatów gier komputerowych, esportu i kultowych anime. Oferuje unikalne treści skierowane do graczy i fanów popkultury.



Wiosną w Polsat Games:

• Esport w TV

• Gaming

• Anime

POLSAT BOX GO

Wiosna w Polsat Box Go

Największe polskie i światowe wydarzenia sportowe i wyjątkowa oferta filmowo-rozrywkowa

Wiosna w serwisie streamingowym Polsat Box Go to wielkie wydarzenia sportowe i mnóstwo rozrywki: filmów, seriali i programów.

W pakiecie sportowym: powrót Formuła 1 w roku jubileuszowym, kolejne mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA, Bundesliga i inne czołowe piłkarskie ligi europejskie, siatkarska Liga Narodów, gale UFC, w tym walka Jana Błachowicza w Londynie, Roland Garros i Wimbledon z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem i wiele innych.

• Serwis sukcesywnie poszerza ofertę filmową o kolejne nowości prosto z kin, twórczość wielkich reżyserów, festiwalowe i oscarowe produkcje.

• Będą nowości z ramówki kanałów Telewizji Polsat, w tym programy, seriale i reality show, m.in. „Must be the music” i nowa edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

• Ogromny wybór różnorodnych treści na 140 kanałach tv, dostępnych online, w tym: Polsat, Polsat News, Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Kino Polska, FOX czy Comedy Central.

Sport: włącz emocje, wszędzie, gdzie chcesz

Wiosną Polsat Box Go pokaże największe wydarzenia sportowe na żywo z aż 20 kanałów tv, a wśród nich:



• Formuła 1 - w sezonie 2025/2026, który rozpocznie się 14 marca w australijskim Melbourne, Formuła 1 będzie świętowała swoje 75-lecie. Cały sezon w Eleven Sports, wybrane 6 wyścigów będzie można obejrzeć także na dostępnej w Polsat Box Go otwartej antenie Polsatu.

• Piłka nożna - Liga Konferencji UEFA i Liga Europy UEFA w kanałach Polsatu z finałem we Wrocławiu. W Eleven Sports - ligi europejskie: hiszpańska LALIGA EA SPORTS z udziałem Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, niemiecka Bundesliga, włoska Serie A, francuska Ligue 1 McDonald’s, belgijska Jupiler Pro League i portugalska Liga Portugal, a wśród najważniejszych spotkań sezonu - El Clasico, które rozegrane zostanie 11 maja br.

• Siatkówka - mistrzostwa Polski w PlusLidze siatkarzy i Tauron Lidze siatkarek, Liga Narodów FIVB z turniejami w Gdańsku i Łodzi oraz Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej mężczyzn i kobiet - to wszystko w kanałach Polsat Sport.

• Tenis - cotygodniowe turnieje ATP Tour (Polsat Sport), wielkoszlemowe Roland Garros (Eurosport) i Wimbledon (Polsat Sport) z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem.

• UFC - kolejne gale, a już 22 marca widowisko w Londynie z Janem Błachowiczem, który po ponad 1,5 roku przerwy powróci do oktagonu UFC. Na gali UFC Fight Night 255 jego rywalem będzie Nowozelandczyk Carlos Ulberg, wschodząca gwiazda wagi półciężkiej.

• Koszykówka - rozgrywki Orlen Basket Ligi koszykarzy, koszykarskiej Euroligi Eurocup (Polsat Sport).

• Oraz piłka ręczna, hokej, lekkoatletyka (kanały Polsat Sport), ligi żużlowe (Eleven Sports) i wiele innych.

Filmy: tytuły prosto z kina i twórczość artystyczna

Ofertę filmową Polsat Box Go wzbogacą kolejne nowości, a wśród nich najnowszy film Pedro Almodovara „W pokoju obok” (premiera w marcu) i wyróżnione 7 nominacjami do Oscara: „Konklawe” (premiera w lutym). Na liście premier są także: „Czerwone maki” (premiera w lutym), „Heretic” (premiera w lutym), „Regentka” (premiera w lutym), „Mavka i strażnicy lasu” (premiera w lutym). Przed galą oscarową widzowie mogą obejrzeć także nominowane w tym roku hity: „Substancja” ze znakomitą rolą Demi Moore (już dostępny) i „Wybraniec” nawiązujący do biografii Donalda Trumpa (już dostępny). Wiosenne miesiące to kolejne znakomite tytuły w serwisie. Część nowości filmowych zasili pakiet PREMIUM, inne dostępne będą do jednorazowego wypożyczenia.

W Polsat Box Go stale rozwija się biblioteka Klubu Konesera - to miejsce dla miłośników kina niezależnego, autorskiego, a nawet eksperymentalnego. „Bulion namiętności”, „Do granic”, „Perfect Days”, „Jutro będzie nasze”, „Podwójny kochanek”, „Zabójczyni”, „Winni” to przykłady tytułów, jakie widzowie znajdą w tej kolekcji. Są tu filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach, stworzone przez wielkich twórców, takich jak: Pedro Almodovar, Agnieszka Holland, Pier Paolo Passolini, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Steven Spielberg, Gaspar Noe czy Arthur Penn. Klub Konesera to także nowości od Gutek Film oraz festiwalowe perły i docenione przez publiczność i krytyków produkcje familijne, za dystrybucję których odpowiada Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Seriale, show i programy z wiosennej ramówki Polsatu

Nowości serialowe Polsatu z wiosennej ramówki - „Krew” i „Komisarz Mama” są już w całości dostępne w Polsat Box Go, co jest wygodną propozycją dla tych, którzy lubią oglądać seriale w dowolnym momencie lub całe sezony naraz. Oprócz tego w Polsat Box Go będzie można oglądać uwielbiane przez widzów „Przyjaciółki” i „Pierwszą miłość” oraz 3. sezon serialu „Teściowie”, a także nowe programy i show z wiosennej ramówki Polsatu, między innymi: „Must be the music” i „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Polsat Box Go: 3 proste pakiety i 140 kanałów tv

Nowości filmowe, rozrywkę i największe wydarzenia sportowe wiosny, a także ponad 140 kanałów tv w Polsat Box Go będzie można oglądać w dowolnym miejscu i czasie na wielu urządzeniach. Treści w Polsat Box Go są podzielone na 3 proste pakiety: Premium (promocyjna cena pakietu to 30 zł/30 dni, a w opcji z Disney+ - 50 zł/30 dni), Sport (promocyjna cena pakietu to 40 zł/30 dni) - obydwa pakiety bez reklam oraz Start (30 zł/rok) - z niewielką liczbą reklam. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

