Kreml z "zadowoleniem" przyjął wypowiedź amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o tym, że Ukraina nie powinna dołączyć do NATO. - Bez ogródek stwierdził, że było to jednym z głównych błędów - stwierdził szef rosyjskiego MSZ. Rosyjski rząd odniósł się również do planu Trumpa na rozwiązanie konfliktu w Strefie Gazy, ten jednak nie przypadł do gustu Moskwie.