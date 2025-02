W prezydenturze Donalda Trumpa przywódca Rosji Władimir Putin widzi możliwość na zakończenie międzynarodowej izolacji - przekazał portal gazety "The Hill". Jak dodano, rosyjski prezydent do tej pory schlebiał Trumpowi, kładąc podwaliny pod ewentualne spotkanie. Prezydent USA przekazał, że odbędzie rozmowę z Putinem. - Może zrobimy coś, co będzie znaczące. Chcemy zakończyć tę wojnę - dodał.