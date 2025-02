Nie milkną echa słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że przejmie Strefę Gazy, a Palestyńczyków przeniesie do innych państw. Pomysł został skrytykowany nie tylko przez Palestynę, ale także Australię, Arabię Saudyjską czy amerykańskich polityków. "On kompletnie oszalał" - napisał senator z Partii Demokratycznej Chris Murphy.

Donald Trump na konferencji prasowej z Binjaminem Netanjahu powiedział, że USA przejmą kontrolę nad Strefą Gazy.

- Będziemy odpowiedzialni za rozmontowanie wszystkich zagrożeń, bomb i innej broni na tym terenie, zrównamy teren z ziemią i pozbędziemy się zniszczonych budynków. Stworzymy rozwój gospodarczy, który zapewni nieograniczoną liczbę miejsc pracy i mieszkań dla mieszkańców tego obszaru - powiedział prezydent USA.

Donald Trump ma plan na Strefę Gazy

Przedstawił także swój pomysł na relokację mieszkańców Palestyny do Egiptu oraz Jordanii, chociaż oba państwa się na to nie zgodziły. Premier Izraela dodatkowo wyraził nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie z Iranem oraz Arabią Saudyjską.

Słowa obu polityków wywołały poruszenie w międzynarodowej społeczności. Arabia Saudyjska wyklucza jakąkolwiek normalizację stosunków z Izraelem bez utworzenia państwa palestyńskiego.

"Arabia Saudyjska będzie nieustannie kontynuować wysiłki na rzecz utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i nie nawiąże stosunków dyplomatycznych z Izraelem bez tego" – oświadczyła saudyjska dyplomacja na platformie X.

Arabia Saudyjska, jak większość krajów arabskich, oficjalnie nie uznaje państwowości Izraela. Podczas poprzedniej kadencji Trumpa zawarto tzw. Porozumienia Abrahamowe, czyli wynegocjowane przy mediacji USA umowy normalizujące stosunki między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem i Marokiem.

Palestyna chce sama odbudować Strefę Gazy

Ambasador Palestyny przy ONZ Rijad Mansur w reakcji na słowa prezydenta Trumpa powiedział, że jest to "brak szacunku" do jego narodu, a Palestyńczycy nie chcą opuszczać swoich ziem.

- Palestyńczycy chcą odbudować Strefę Gazy, odbudować szkoły, szpitale, drogi, infrastrukturę, budynki i domy, ponieważ to jest ich miejsce i kochają tam mieszkać. Myślę, że przywódcy i wszyscy ludzie powinni uszanować życzenia narodu palestyńskiego - oświadczył Mansur.

Podkreślił, że "naszym krajem i naszym domem jest Strefa Gazy, jest ona częścią Palestyny, nawet pomimo zniszczeń, jakie tam są". - Palestyńczycy postanowili tam powrócić - zaznaczył.

Na pomysł relokacji Palestyńczyków zareagował już wcześniej Hamas. Stanowczo się sprzeciwił i stwierdził, że jest to "sianie chaosu" w regionie.

"Propozycja prezydenta USA Donalda Trumpa, by na stałe przesiedlić Palestyńczyków ze Stefy Gazy, jest sianiem chaosu w regionie; nie pozwolimy na realizację tych planów" - oświadczył przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri w oświadczeniu cytowanym przez agencję AFP.

"Nie pozwolimy na realizację tego planu, należy zakończyć okupację i agresję wobec naszego narodu, a nie wyganiać go z jego ziemi" - podkreślił przedstawiciel Hamasu.

Reakcja świata na słowa Donalda Trumpa

Nie są to jedyne reakcje na plany amerykańskiego prezydenta. Premier Australii Anthony Albanese podkreślił w mediach społecznościowych, że Australia poprze jedynie "dwupartyjne rozwiązanie dwupaństwowe".

"Usunięcie wszystkich Palestyńczyków z Gazy jest równoznaczne ze zniszczeniem ich jako narodu. Gaza jest ich domem. Śmierć i zniszczenie Gazy są wynikiem zabijania przez rząd Izraela tysięcy cywilów, często przy użyciu bomb amerykańskich" - napisał na platformie X Paul O'Brien dyrektor wykonawczy w Amnesty International.

Senator z Partii Demokratycznej Chris Murphy stwierdził z kolei, że Donald Trump "kompletnie oszalał". "Inwazja USA na Gazę doprowadziłaby do rzezi tysięcy żołnierzy USA i dziesięcioleci wojny na Bliskim Wschodzie. To zły, chory żart" - ocenił senator z Partii Demokratycznej Chris Murphy.

Z kolei senator Chris Van Hollen napisał na platformie X: "Propozycja Trumpa, aby wypchnąć 2 miliony Palestyńczyków z Gazy i siłą przejąć władzę, jeśli zajdzie taka potrzeba, to po prostu czystka etniczna pod inną nazwą".

Rada ds. Stosunków Amerykańsko-Islamskich napisała, że Strefa Gazy należy narodu palestyńskiego, nie do Stanów Zjednoczonych. "Wezwanie prezydenta Trumpa do wydalenia Palestyńczyków z ich ziemi jest absolutnie nie do przyjęcia" - przekazano w oświadczeniu.

aba/pbi / polsatnews.pl/PAP