Dyskusja dotycząca przyszłości motoryzacji w Europie, w tym planowanego zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku, wciąż trwa. Unia Europejska, chcąc zachęcić kierowców do wyboru samochodów elektrycznych, wprowadziła programy wsparcia dla kupujących. Każde państwo członkowskie realizuje własną wersję tego programu, a teraz także w Polsce uruchomiono system dopłat do zakupu aut na prąd.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW) od 3 lutego rozpoczyna nowy program dopłat do zakupu i leasingu samochodów elektrycznych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 40 000 zł, a budżet programu to 1,6 mld zł. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, co oznacza, że muszą zostać wykorzystane do czerwca 2026 roku.

Program NaszEauto rusza 3 lutego

Wsparciem zostaną objęte wyłącznie samochody fabrycznie nowe, których przebieg nie przekracza 6 000 km i które kosztują maksymalnie 225 000 zł netto (bez VAT). Dodatkowo pojazdy te nie mogą być wcześniej zarejestrowane, choć możliwy jest zakup samochodu demonstracyjnego, używanego np. do jazd próbnych. Program NaszEauto skierowany jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Zasady finansowania i warunki uczestnictwa

Jak podaje PAP, podczas konferencji prasowej z udziałem Krzysztofa Bolesty, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawiono szczegóły programu NaszEauto. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza, że najpierw należy zakupić samochód, zarejestrować go oraz wykupić ubezpieczenie OC i AC.

Warto zaznaczyć, że pojazdy zarejestrowane przez dealera (wstępna rejestracja dokonana przez autoryzowanego sprzedawcę) nie kwalifikują się do programu.

W przypadku samochodów wziętych w leasing, wymagane jest podpisanie umowy oraz dokonanie opłaty wstępnej, a także sporządzenie protokołu przekazania pojazdu. Umowa leasingu musi obejmować okres co najmniej dwóch lat.

Jaki zwrot można otrzymać?

Podstawowa kwota refundacji wynosi 18 750 zł, jednak istnieje możliwość uzyskania dodatkowych środków w zależności od spełnionych kryteriów. Osoby, które zdecydują się na zezłomowanie używanego samochodu spalinowego, mogą otrzymać dodatkowe 10 000 zł. Dla osób o niskich dochodach, nieprzekraczających 135 000 zł brutto rocznie, przewidziana jest premia w wysokości 11 250 zł. Dodatkowe wsparcie oferowane jest także posiadaczom Karty Dużej Rodziny (ok. 30 000 zł).

W przypadku leasingu lub wynajmu przez osobę fizyczną podstawowa kwota wsparcia wynosi 30 000 zł, a dodatkowo można uzyskać 5 000 zł za zezłomowanie starego samochodu oraz kolejne 5 000 zł w przypadku niskich dochodów.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 30 000 zł, z możliwością uzyskania dodatkowych 10 000 zł za zezłomowanie pojazdu spalinowego.

