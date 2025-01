Nie wydawaj pieniędzy na nowe wycieraczki. Sprawdź, jak uratować stare za grosze

Eksploatacja auta wiąże się z wieloma kosztami, dlatego tam, gdzie to możliwe, warto poszukać oszczędności. Sposobem na nie może być między innymi regeneracja wycieraczek, gdy te nie zbierają już dobrze wody. Nie musisz wydawać fortuny na nowe, stare odratujesz za dużo mniejsze pieniądze. Sprawdź, jak to zrobić.

Niepokojące sygnały ze strony wycieraczek samochodowych

Po czym poznać, że wycieraczki samochodowe nie działają tak, jak powinny? Symptomów może być kilka. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest niedokładne zbieranie wody i zanieczyszczeń z szyby. Ponadto w trakcie pracy może dochodzić do szurania po szybie, często słychać także odgłosy skrzypienia.

Pixabay Nie wydawaj fortuny na nowe wycieraczki

Nie wolno lekceważyć tego typu sygnałów. W skrajnych przypadkach wycieraczka może doprowadzić do uszkodzenia szyby, a jazda z nie do końca sprawnymi elementami pojazdu bywa niebezpieczna oraz grozi mandatem. Na szczęście nie zawsze trzeba wymieniać wycieraczki na nowe, co wiąże się ze sporymi kosztami. Uwagę na to zwrócili eksperci portalu moto.pl. Jakie alternatywy sugerują?

Dokładnie obejrzyj wycieraczki i wyczyść szybę

Czasami niedostateczne działanie wycieraczek samochodowych powodowane jest przez zanieczyszczenia gromadzące się na gumie. Wystarczy ją wtedy wyczyścić, aby wszystko wróciło do normy. To szybki i darmowy sposób na to, aby zachować stare wycieraczki i wygenerować realne oszczędności. Jeżeli jednak to nic nie da, to należy poszukać innych metod na utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa jazdy w trudnych warunkach, w tym w trakcie opadów atmosferycznych.

Przed każdą podróżą warto dokładnie sprawdzić przednią i tylną szybę. Zagrożeniem dla wycieraczek są między innymi drobinki zaschniętego piasku czy błota. Mogą prowadzić do uszkodzenia piór oraz ograniczać skuteczność zbierania wody. Zamiast wymieniać akcesorium na nowe, wyczyść auto i sprawdź, czy to coś zmieni. W wielu przypadkach okaże się to wystarczające.

Regeneracja wycieraczek to oszczędność

Regeneracja wycieraczek polega między innymi na przecieraniu gum specjalnymi urządzeniami lub odcinaniu zużytych końcówek. Po każdym takim zabiegu należy dokładnie sprawdzić skuteczność akcesorium. Może okazać się bowiem, że zabiegi ograniczą zbieranie wody. Zdarza się też tak, że takie proste działa są wystarczające i wydłużają żywotność wycieraczek, dlatego warto spróbować.

Choć eksperci zalecają wymianę wycieraczek co roku, w praktyce nie zawsze jest to niezbędne. Dbanie o czystość szyby i gum sprawi, że znacznie wydłużysz ich żywotność i tym samym zaoszczędzisz. Zakup nowych akcesoriów może wiązać się ze sporymi kosztami. Jeżeli jednak sytuacja tego wymaga, to w nie zainwestuj. Bezpieczeństwo zawsze stawiaj na pierwszym miejscu.

red / polsatnews.pl