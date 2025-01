Znaczenie poprawnego działania kierunkowskazów dla bezpieczeństwa ruchu drogowego trudno jest przecenić. Mniej odczuwalne problemy, na przykład zbyt szybkie ich miganie, bywają uznawane za błahe i lekceważone. To błąd. Brak odpowiedniej reakcji może doprowadzić do bardzo groźnych konsekwencji.

Jeśli kierunkowskazy mrugają szybciej niż zwykle, powinno to zaalarmować kierowcę. Nienaprawienie takiej usterki to nie tylko ryzyko mandatu, ale także doprowadzenia do sytuacji na drodze, zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich uczestników ruchu.

Dlaczego kierunkowskazy migają szybciej?

Najczęstsza przyczyna awarii to przepalona żarówka. Może to być zarówno lampka z przodu, jak i z tyłu albo boku auta. Każda z nich w obwodzie jest odpowiedzialna za prawidłowe obciążenie przerywacza, który reguluje rytm migaczy. Uszkodzone światło zmniejsza obciążenie obwodu i przyspiesza pracę układu. W ten sposób użytkownik auta otrzymuje sygnał, że coś nie działa poprawnie.

Winny okazuje się nieraz również uszkodzony przekaźnik. W takim przypadku zaburzone jest funkcjonowanie kierunkowskazów. Nie uruchamiają się one w równych odstępach czasu. Nie zawsze oznacza to nadmierną częstotliwość świecenia i gaśnięcia. Czasem tempo bywa zbyt wolne lub światła kierunkowe nie działają w ogóle.



Istnieje ponadto szansa, że przepływ prądu zakłócają takie problemy, jak korozja styków albo uszkodzone gniazda żarówek. Kłopot pojawia się też nierzadko, jeśli dotychczasowe lampki zostały zamienione na diody LED.

Za szybkie migacze. Zagrożenia na drodze

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że niezależnie od jej źródła taka awaria powinna zostać jak najszybciej naprawiona. Jakiekolwiek zakłócenia w sygnalizowaniu swoich intencji mogą zakończyć się groźnymi w skutkach nieporozumieniami na drodze. Mowa tu na przykład o zmianie pasów czy przejeżdżaniu przez przejścia dla pieszych.

Sprawdź, jak naprawić awarię kierunkowskazów

Skutki bywają opłakane - stłuczki lub potrącenia pieszych. W takich sytuacjach straty materialne okazują się najmniej dotkliwą konsekwencją.

Jak wymienić żarówkę kierunkowskazu?

Jeśli jedyne, co trzeba zrobić, by naprawić sytuację, to wymiana przepalonej lampki, samodzielna wymiana nie jest skomplikowana. Oto co należy zrobić:

po pierwsze, poprzez uruchomienie kierunkowskazów należy sprawdzić, w którym dokładnie miejscu znajduje się feralna żarówka,

trzeba przygotować odpowiedni zamiennik oraz pasujący śrubokręt (gdyby konieczne było zdemontowanie reflektora),

po otwarciu obudowy, stare urządzenie trzeba obrócić w lewo i delikatnie wyciągnąć, następnie zamontować nowe źródło światła,

gdy lampka zostanie wymieniona, trzeba wykonać test i upewnić się, że migacze działają bez zarzutu.

Ignorowanie usterek oświetlenia możemy boleśnie odczuć na własnej kieszeni przy policyjnej kontroli. Kara w takim przypadku wynosi od 100 do 300 złotych. Natomiast przy bardzo poważnych uszkodzeniach, niemożliwych do natychmiastowej naprawy, grozi nawet mandat wysokości 3000 złotych i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

