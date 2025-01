Ten niepozorny owoc ratuje wzrok. Cała Europa się nim zajada

Aktinidia ostrolistna, znana również jako minikiwi, przypomina klasyczne kiwi, ale jest od niego mniejsza i posiada jadalną skórkę. Ceni się ją za soczysty miąższ oraz słodki smak. Roślina ta przywędrowała do Europy z Azji Wschodniej i okazała się wyjątkowo odporna na niskie temperatury. Obecnie uprawia się ją między innymi w Niemczech, Włoszech oraz… w Polsce. Mimo to w naszym kraju wciąż pozostaje mało popularna, choć - jak podkreśla Wirtualna Polska - w Europie robi prawdziwą furorę.

Eksperci potwierdzają. Ten owoc ratuje wzrok

Badacz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na łamach czasopisma "Plant Foods for Human Nutrition" szczegółowo opisuje wartości odżywcze minikiwi.

Zwraca uwagę, że owoc ten zawiera ponad 20 istotnych dla organizmu składników odżywczych i witamin, co czyni go jednym z czołowych przedstawicieli "superżywności". Jest on szczególnie bogaty w witaminę C - aż 430 mg na 100 g. Dodatkowo dostarcza potasu, wapnia, cynku oraz dużej ilości mio-inozytolu i luteiny, a także - choć w mniejszych ilościach - zeaksantyny.

Szczególną uwagę warto zwrócić na dwa ostatnie związki. Luteina i zeaksantyna to karotenoidy, które gromadzą się w siatkówce oka i mają ogromne znaczenie dla kondycji wzroku. Luteina pełni funkcję naturalnego filtra chroniącego oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV i niebieskim światłem. Wpływ tych składników na zdrowie potwierdzają badania. Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii w Kuopio przeanalizowali dane prawie 1700 osób w wieku 61-80 lat.

Wyniki wykazały, że wysokie stężenie zeaksantyny zmniejsza ryzyko wystąpienia zaćmy jądrowej o 41 proc., a duża dawka luteiny - o 42 proc. Te wnioski opublikowano w czasopiśmie "British Journal of Nutrition". Można więc śmiało stwierdzić, że dzięki tym składnikom aktinidia ostrolistna realnie wspiera zdrowie oczu.

Minikiwi to owoc pełen korzyści

To jednak niejedyne zalety minikiwi. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C jego spożycie stanowi naturalny sposób na wzmocnienie odporności. Szczególnie zainteresowane tym owocem mogą być kobiety w ciąży - zawiera on bowiem znaczącą ilość kwasu foliowego, który pomaga w prawidłowym rozwoju płodu.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej podkreśla, że obecne w minikiwi wartości odżywcze oraz polifenole działają synergicznie, co przynosi korzyści zdrowotne. Przykładem może być ich wpływ na układ trawienny - spożycie tego owocu sprzyja regularnym wypróżnieniom i poprawia procesy trawienne. Minikiwi zawiera również wiele przeciwutleniaczy, które zwalczając stres oksydacyjny, spowalniają procesy starzenia się organizmu. Wpływa to między innymi na lepszą kondycję skóry i szybszą jej regenerację.

Warto też podkreślić, że minikiwi to owoc niskokaloryczny - w 100 gramach znajduje się zaledwie 77 kcal. Dzięki temu, a także jego walorom smakowym, może stanowić nie tylko zdrową przekąskę, ale także ciekawy dodatek do sałatek, deserów czy smoothie.

