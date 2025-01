Najnowsze badanie nie pozostawia złudzeń - Polacy chcą jak najszybciej przejść na emeryturę, jednocześnie kończąc tym samym swoją aktywność zawodową. Taki plan wskazało aż 90 proc. kobiet i 85 proc. mężczyzn, których od emerytury nie dzieli więcej niż dziesięć lat. Chociaż wizja emerytury bardzo kusi badanych, to co ciekawe wcale nie uważają oni, że obniżenie wieku emerytalnego to dobry pomysł.