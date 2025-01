Czasami się o tym zapomina, ale księża również odprowadzają składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zyskują więc uprawnienia do otrzymywania emerytury. To nie wszystko, bo duchownym seniorom Fundusz Kościelny zapewnia kolejne świadczenie. Wysokość wypłat zmienia też służba w wojsku czy nauczanie w szkole. Na jakie kwoty mogą liczyć duszpasterze emeryci?