Emerytury w Polsce są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co wynika z przepisów ustawy. Od lipca 2022 roku stawka tego obciążenia została obniżona z 17 proc. do 12 proc. Ponadto seniorzy otrzymujący świadczenie poniżej 2500 zł brutto są zwolnieni z konieczności płacenia tego podatku.

Oprócz podatku dochodowego emeryci są zobowiązani do płacenia składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. kwoty emerytury brutto, co również wpływa na wysokość świadczenia netto. Emerytury są corocznie waloryzowane. Zgodnie z informacjami podanymi przez portal "Gazety Prawnej", w tym roku będzie to ok. 5,82 proc. Oznacza to, że dla wielu osób emerytura przestanie być "wolna od podatku".

Emerytura bez podatku. Kto ją zachowa? Są nowe przepisy

Przy założeniu waloryzacji na poziomie 5,82 proc., najniższa emerytura wzrośnie o około 103,65 zł brutto, osiągając kwotę 1884,61 zł brutto. Zatem, jak podaje serwis Business Insider, będzie to oznaczać miesięczny zysk na poziomie 91 zł netto ("na rękę"). W przypadku średniej emerytury (około 5000 zł brutto) wzrost wyniesie około 291 zł brutto.

Obecnie emerytura bez podatku przysługuje jedynie seniorom, których świadczenie brutto nie przekracza 2 500 zł miesięcznie. Ulga ta obejmuje sporą grupę seniorów, ale kolejna waloryzacja - która z założenia ma powodować wzrost wypłacanych świadczeń - spowoduje, że wzrośnie odsetek osób starszych, które będą musiały odprowadzać podatek od otrzymywanych pieniędzy.

Dla osób z emeryturą do 2 500 zł brutto świadczenie pozostanie zwolnione z podatku dochodowego (PIT) tak, jak do tej pory. Jednak dla osób z emeryturą powyżej 2 500 zł brutto - od nadwyżki ponad tę kwotę zostanie naliczony podatek zgodnie z obowiązującą stawką PIT. Ma to związek z przekroczeniem kwoty wolnej od podatku, która wynosi 30 000 zł brutto.

Zmiany w emeryturach. Waloryzacja niektórym zaszkodzi

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów aktualny koszt utrzymania emerytur w Polsce bez podatku wynosi około 25 miliardów złotych rocznie. To znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszych lat, co jest związane z planowaną waloryzacją emerytur w 2025 roku, która ma wynieść 5,82 proc.

Rok 2025 może przynieść wielu seniorom zaskakujące i mało przyjemne zmiany. Pierwszą z nich będzie zmniejszenie dochodu netto. Dla osób z emeryturą powyżej 2 500 zł brutto zmiany oznaczają, że ich dochód "na rękę" będzie niższy. Na przykład osoba otrzymująca 3 000 zł brutto będzie musiała zapłacić podatek od kwoty 500 zł (zgodnie z aktualną stawką PIT).

Pojawią się wyraźniejsze nierówności wśród seniorów. Eksperci wskazują, że próg 2 500 zł brutto może być niewystarczający, by zapewnić godne życie w obliczu rosnących cen energii, żywności i leków. Osoby, które przekraczają ten próg tylko nieznacznie, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej.

Osoby jeszcze niebędące w wieku emerytalnym, mogą utracić motywację do oszczędzania na emeryturę. Mogą poczuć, że ich dodatkowy wysiłek nie zostanie i tak wynagrodzony. Zmiany te mogą demotywować do korzystania z programów emerytalnych, takich jak Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

