- Moją ambicją, to na co czego żegluga morska, to jest nowy Dar Młodzieży - przekonywał w "Graffiti" Dariusz Klimczak, podkreślając że obecna jednostka szkoleniowa żeglująca pod tą nazwą powstała w latach 80. i jest już przestarzała.

Fregata służy w celach dydaktycznych, a jak sugerował minister infrastruktury, nie pozwala ona na odbywanie rejsów szkoleniowych spełniających obecne standardy. Nowy Dar Młodzieży nie jest jednak jedynym okrętem, którego budowę zapowiada rząd.

Powstanie nowy Dar Młodzieży. Deklaracja ministra infrastruktury

- Brakuje nam także jednostki naukowo-badawczej, więc podjęliśmy decyzję wraz z wiceministrem Arkadiuszem Marchewką, który jest odpowiedzialny za gospodarkę morską, że wybudujemy nowy Dar Młodzieży i nową jednostkę naukowo-badawczą, dwa statki - orzekł Dariusz Klimczak.

WIDEO: Dariusz Klimczak zapowiada budowę nowego Daru Młodzieży. Podał wstępne koszta

Szef resortu podkreślał, że powstanie nowych okrętów jest wyjściem na przeciw potrzebom, która od wielu lat zgłaszają polskie środowiska akademickie. - Ta sprawa dotyczy nauki, dydaktyki, potrzeb naszych uczelni morskich z Gdyni, ze Szczecina i to jest im bardzo potrzebne.

Ile potrwa budowa statków? Klimczak jest przekonany, że nie dłużej niż kilka lat. - To nie jest wielka, skomplikowana budowa, jak kolej dużych prędkości, czy nowe lotnisko, natomiast tego potrzebuje polska żegluga, polska gospodarka morska i rozwój - wskazał.

Ile kosztować będzie budowa nowego Daru Młodzieży?

Dariusz Klimczak poinformował również o ustaleniach dotyczących kosztów, jakie wyniesie budowa nowego Daru Młodzieży. - Według naszych wstępnych szacunków ok. 300 mln zł. Mamy wstępne założenia dotyczące programu, na podstawie którego rozpoczniemy budowę tego typu szkolnej i naukowo-badawczej - powiedział.

Minister zaznaczył, by pamiętać o tym, że obecnie wydawane są "ogromne pieniądze w innych państwach", by zaspokajać potrzeby dydaktyczne młodych polskich marynarzy, którzy przechodzą szkolenia na zagranicznych okrętach spełniających odpowiednie kryteria.

Czym jest Dar Młodzieży?

Dar Młodzieży to zwodowany w 1981 r. polski trzymasztowy żaglowiec szkolny należący do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który zastąpił wcześniejszy Lwów i Dar Pomorza. Konstruktorem okrętu był wybitny inżynier jachtowy, Zygmunt Choreń. Swój dziewiczy rejs fregata odbyła 10 lipca 1982 r.

Rok później Dar Młodzieży dotarł do Japonii, a w latach 1987-88 po raz pierwszy okrążył Ziemię drogą wokół przylądka Horn. Okręt jest pierwszym wybudowanym w Polsce żaglowcem oceanicznym, który wypłynął poza Morze Bałtyckie i przeciął linię równikową.