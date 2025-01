Marcin Fijołek zapytał Dariusza Klimczaka o napięcia w Trzeciej Drodze. Poseł PSL odniósł się do ustaleń Interii dotyczących braku zaangażowania finansowego jego formacji w kampanię prezydencką Szymona Hołowni.

- To nie jest jeszcze ustalone - odparł dopytywany, ile pieniędzy przeznaczy PSL. - Pamiętajmy, że Szymon Hołownia jest wspólnym kandydatem Polski2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc te koszty muszą być inaczej rozłożone. Adam Jarubas czy Władysław Kosiniak-Kamysz to byli kandydaci tylko PSL. chciałbym podkreśli, że to jest nasz wspólny kandydat, to nie jest kandydat popierany przez PSL. To jest wspólny kandydat naszego podmiotu politycznego - Trzeciej Drogi - zaznaczył.

Wybory prezydenckie 2025. Dariusz Klimczak o kandydaturze Szymona Hołowni: Bardzo dobry sygnał dla Polaków

Podkreślił, że sojusz PSL i Polski2050 ma wspólnego kandydata i "to bardzo dobry sygnał dla Polaków", bo w odróżnieniu do środowisk lewicowych czy prawicowych, Trzecia Droga stawia na "jednoczenie".

- Ta decyzja jeszcze nie zapadła. Jeżeli podejmie ją prezes, na pewno przestawi ją naczelnemu komitetowi wykonawczemu. Na razie tego typu kwestia nie była omawiana. Jak sądzę, PSL udzieli każdego rodzaju wsparcia Szymonowi Hołowni. (...) To ile pieniędzy możemy przeznaczyć na naszą wspólną kampanię, to jest kwestia indywidualna, techniczna, ja nie robiłbym wokół tego wielkiego zagadnienia, bo tam nie ma konfliktu -

Klimczak zdradził, że niedawno rozmawiał z Hołownią na temat prowadzenia kampanii. - Czy to dotyczy organizacji spotkań czy zbiórki podpisów Szymon Hołownia ma nasze pełne wsparcie - mówił.

- Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze pomagają w kampanii wyborczej, ale na pewno nie odgrywają wiodącej roli - stwierdził.

