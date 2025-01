Rafał Trzaskowski jest zdecydowanym wyborem większości uprawnionych do głosowania Polaków - wynika z najnowszego sondażu prezydenckiego. Kratkę z nazwiskiem Karola Nawrockiego zaznaczyć zamierza co czwarty wyborca, co oznacza, że nie każdy wyborca Prawa i Sprawiedliwości zamierza wesprzeć popieranego przez partię kandydata.