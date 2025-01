We wtorek Karol Nawrocki w ramach swojej kampanii wyborczej odwiedził Ciechanów. Na spotkaniu z kandydatem wspieranym przez PiS pojawił się ksiądz Jan Jóźwiak, proboszcz miejscowej parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.

- Co do pana ma prof. Dudek? Radzę, aby mu pan wymierzył prawy albo lewy prosty, jak go pan spotka - w ten sposób do Karola Nawrockiego zwrócił się ksiądz Jóźwiak, dziekan dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Jego słowa wywołały spore zamieszanie. Do sprawy odniósł się sam profesor Antoni Dudek.

"Ksiądz dziekan to w sumie żadna niespodzianka. Takich przesiąkniętych duchem chrześcijańskiego miłosierdzia kapłanów starszej daty można w Polsce spotkać wciąż sporo" - ocenił w internetowym wpisie.

Kontrowersyjne słowa na spotkaniu z Nawrockim. Ksiądz przeprasza prof. Dudka

W środę rano ksiądz Jan Jóźwiak wydał oświadczenie, w którym tłumaczył swoją wypowiedź i przeprosił profesora Antoniego Dudka.

"W odniesieniu do wczorajszej wypowiedzi, chciałbym wyjaśnić z pokorą, że miałem na myśli przenośnię, ponieważ Pan Karol Nawrocki był bokserem" - odniósł się do słów o "prawym albo lewym prostym".

Tłumaczył, że "chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola".

Duchowny podkreślił, że szanuje dorobek naukowy profesora. "(...) jest on dla mnie autorytetem. Jestem z natury pacyfistą i nigdy nikogo nie pobiłem. Tych, którzy źle zrozumieli moją przenośnię serdecznie przepraszam" - napisał.

"Przepraszam również Pana Profesora Antoniego, ale nigdy nie namawiałem nikogo do bicia. Jest mi przykro, że moja wypowiedź będzie wykorzystywana na różne sposoby" - zakończył ksiądz Jóźwiak.

Nawrocki chce, aby prof. Dudek go przeprosił. I zarzuca mu kłamstwa

Wcześniej prof. Dudek w rozmowie z "Kulturą Liberalną" wskazywał na "bezwzględność" szefa IPN w kontekście sytuacji historyka Michała Siedziaki. Naukowiec miał zostać zwolniony z Instytutu po wydaniu książki przez wydawnictwo niezwiązane z IPN.

Do tamtych zarzutów Nawrocki odniósł się w mediach społecznościowych. "Przykre w sumie, że prof. A. Dudek swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca" - napisał na platformie X.

Zaapelował też o "odporność na fake newsy". Dalej podkreślił, ze od panów Siedziako i Dudka oczekuje "zwykłego, dżentelmeńskiego 'przepraszam'". "Kłamali, kłamią i będą kłamać" - zakończył Nawrocki.