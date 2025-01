Trzaskowski kontra Nawrocki. Nowe obietnice kandydatów

- Prezydent powinien być waszym prezydentem, a nie jednego prezesa - stwierdził kandydat KO Rafał Trzaskowski, odnosząc się do swojego głównego rywala. Zapewnił, iż jako głowa państwa podpisze ustawy odrzucone przez Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki z kolei odpierał zarzuty dotyczące korzystania z apartamentu w Muzeum II Wojny Światowej. Stwierdził też, że powinniśmy wrócić do pierwszego projektu CPK.

Wtorek był kolejnym dniem na kampanijnym szlaku kandydatów na prezydenta RP popieranych przez dwa największe polityczne ugrupowania w kraju. Wystawiony przez Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski udał się do Jarocina w Wielkopolsce, a cieszący się wsparciem PiS Karol Nawrocki gościł natomiast w mazowieckim Ciechanowie.

Trzaskowski wbił szpilę swojemu głównemu rywalowi, wykorzystując fakt, że ten nie odniósł się do słów Elona Muska, który zachęcał na wiecu AfD, aby Niemcy zapomnieli o zbrodniach nazistów. - Człowiek, który był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i jest szefem Instytutu Pamięci Narodowej nie reaguje na haniebne słowa dotyczące historii kraju. To jest coś absolutnie nieprawdopodobnego – stwierdził.

Trzaskowski o Nawrockim: Nie wiem, co robił w muzeum. Chyba tylko spał

Aktualny włodarz Warszawy skrytykował też polityków PiS, którym - jego zdaniem - nie starczyło odwagi, aby oświadczyć, że "tego typu wypowiedzi są niedopuszczalne". - Widać, jak im naprawdę zależy na historii i obronie naszego interesu – ocenił.

Odnosząc się jeszcze do Nawrockiego, kandydat KO nawiązał także do medialnych doniesień na temat zajmowania przez niego apartamentu "deluxe" w hotelu należącym do Muzeum II Wojny Światowej, kiedy ten był jego dyrektorem. - Ja nie wiem, co on tam robił w tym muzeum, chyba tylko spał w hotelu, dlatego, że - jak widać - nie reaguje w tak istotnych kwestiach - uznał.



W jego opinii obecny prezydent, podobnie jak Nawrocki, przedstawiał się jako niezależny, a później okazało się, że "nie ma własnego zdania". - Mój konkurent na początku twierdził, że nie wie nic - dosyć oryginalny, jak dla niezależnego kandydata. Potem jak zaczął opowiadać o tym, co naprawdę sądzi, to wszystkim nam włosy stanęły dęba na głowie, bo się okazało, że jest dużo bardziej radykalny niż PiS – mówił.

Pigułka "dzień po" i ustawa o języku śląskim. Trzaskowski składa obietnice

Trzaskowski złożył też kilka obietnic, wśród których znalazło się m.in. podpisanie ustaw zawetowanych przez Andrzeja Dudę - o pigułce "dzień po" oraz języku śląskim. Zobowiązał się również do walki o prawa kobiet i "wywierania jak największej presji na liberalizację ustawy antyaborcyjnej", którą nazwał "średniowieczną".

- Prezydent ma więcej czasu, żeby przygotować strategię, działania, żeby zając się rozwiązywaniem prawdziwych problemów. A kiedy trzeba będzie, będzie w stanie się również sprzeciwić, bo prezydent RP powinien być waszym prezydentem, a nie prezydentem jednego prezesa – kontynuował.

Nawrocki: Byłem dzisiaj w apartamencie miłości, czyli własnym domu

Natomiast w Ciechanowie spotkanie z Karolem Nawrockim rozpoczął jego syn Daniel, który powiedział, że jego rodzina spotyka się w ostatnich dniach "z ogromną falą hejtu, brudną kampanią kłamstwa, manipulacji". - Chciałem państwu powiedzieć, że znam mojego tatę i wiem, że go to nie wystraszy. Ani te ataki, ani ich autorzy – zapewnił.

Sam kandydat stwierdził natomiast, że Polska "dojrzała do momentu", w którym powinno zostać przeprowadzone referendum ws. wymiaru sprawiedliwości. - Zaczynamy żyć w pewnym matrixie, a gdy mówi się o opcji zero, to ona ma sięgać roku 2015, a nie 1989 (...). Jeśli reset, to od roku 1989, z jednoczesnym odsunięciem sędziów, którzy służyli komunistycznemu wymiarowi sprawiedliwości - zaproponował.



Oprócz tego popierany przez PiS kandydat postawił na "program dla młodzieży" i przedstawił koordynatora do współpracy z młodzieżą, którym ma być Mikołaj Sobański-Jóźwiak. Odniósł się też do zarzutów ws. apartamentu.



– Ja dzisiaj byłem w swoim apartamencie miłości, czyli w swoim własnym domu, gdzie rozmawiałem ze swoją żoną, bo niby mieszkałem 200 dni w pokojach Muzeum II Wojny Światowej. Tylko nic tam się nie zgadza i śledczy dziennikarze nie są w stanie sprawdzić mediów społecznościowych. Tak, mieszkałem na covidzie, w kwarantannie, w jednym z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej, o czym napisałem na swoim Facebooku pięć lat temu i miałem się tym nie chwalić - zapewniał.

Nawrocki chce powrotu do pierwszej koncepcji CPK

Nawrocki pochwalił się przy tym, że w kwarantannie "zrobił dziewięć treningów" , "podjął 200 decyzji" i "przeczytał 2 tys. stron w siedmiu książkach". - Kłamali, kłamią i będą kłamać - skwitował.

Wśród deklaracji nie zabrakło z kolei zobowiązania do podjęcia jako pierwszej inicjatywy ustawodawczej powrotu do pierwszego projektu CPK. - Ale w tej samej inicjatywie (...) będzie zawarta konieczność podjęcia przez kolejne rządy RP wszystkich inwestycji lokalnych i regionalnych, wielki renesans projektów, które mają prowadzić do zrównoważonego rozwoju – oświadczył.

