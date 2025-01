- Co do pana ma prof. Dudek? Radzę, aby mu pan wymierzył prawy albo lewy prosty, jak go pan spotka - zwrócił się do Karola Nawrockiego ks. Jan Jóźwiak, proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, dziekan dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Słowa te padły podczas wtorkowego spotkania Karola Nawrockiego z wyborcami w Ciechanowie.

ZOBACZ: Najnowszy sondaż prezydencki. Wzrost poparcia dla jednego kandydata

W odpowiedzi kandydat na prezydenta - wspierany przez PiS - podziękował. - Bóg zapłać księże dziekanie. Dziękuję za te słowa i wsparcie - odparł Nawrocki.

Ksiądz chwalił Karola Nawrockiego. "Wygra pan na pewno"

Wcześniej ks. Jóźwiak chwalił prezesa IPN za jego sprzeciw w sprawie uchwały liberalizującej aborcję. - Clinton wygrał wybory hasłem "Gospodarka, głupcze". Niech pan wprowadzi: "Rodzina, głupcze". Rodziny trzeba bronić. Dzieci się nie rodzą, a oni tylko aborcja i aborcja. Jan Paweł II powiedział: "naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości" - mówił duchowny.

- Niech pan broni życia dzieci, a wtedy Bóg będzie panu błogosławił i wygra pan na pewno. Szczęść Boże - dodał ksiądz.

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.

W noworocznym "Gościu Wydarzeń" prof. Antoni Dudek mówił, że Karol Nawrocki - promowany przez PiS kandydat na prezydenta Polski - "zamienił Instytut Pamięci Narodowej w instytut promocji Nawrockiego". Politolog i były członek rady IPN ostrzegał, do czego może posunąć się obecny prezes Instytutu.

Prof. Antoni Dudek uderza w Nawrockiego. "Brutalne metody"

Jak tłumaczył historyk, Nawrocki używa w kierowanym przez siebie organie "brutalnych" metod rządzenia. - To jest człowiek, który nie ma zahamowań na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych - mówił prof. Dudek w Polsat News.

Wcześniej politolog w rozmowie z "Kulturą Liberalną" wskazywał na "bezwzględność" szefa IPN w kontekście sytuacji historyka Michała Siedziaki. Naukowiec miał zostać zwolniony z Instytutu po wydaniu książki przez wydawnictwo niezwiązane z IPN.

ZOBACZ: Trzaskowski kontra Nawrocki. Nowe obietnice kandydatów

Do zarzutów szef IPN Karol Nawrocki odniósł się wówczas w mediach społecznościowych.

"Przykre w sumie, że prof. A. Dudek swój autorytet postanowił wykorzystać w nieczystej walce, stając w roli politycznego zająca" - napisał na platformie X Nawrocki.

Kandydat popierany przez PiS zaapelował też o "odporność na fake newsy". Dalej podkreślił, ze od panów Siedziako i Dudka oczekuje "zwykłego, dżentelmeńskiego przepraszam". "Kłamali, kłamią i będą kłamać" - zakończył Nawrocki.