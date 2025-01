Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski na obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego swój głos oddałoby 37,8 proc. respondentów. Tym samym kandydat KO zyskał względem ostatniego badania 3,6 pkt proc. - pisze we wtorek portal.

Drugie miejsce - jak poprzednio - zajął popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki, z wynikiem 25 proc. (strata względem ostatniego badania: 4 pkt proc.).

ZOBACZ: Zacięta rywalizacja o Pałac Prezydencki. Kto wygrałby w drugiej turze?

Jak podaje portal, na najniższym stopniu podium - z wynikiem 9,7 proc. - znajduje się Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji stracił od czasu poprzedniego badania 3,3 pkt proc.

Z sondażu wynika ponadto, że czwarte miejsce przypadłoby marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni. Lider Polski 2050 mógłby liczyć na 6 proc. głosów. Tuż za jego plecami uplasowała się kandydatka Lewicy. Na Magdalenę Biejat zagłosowałoby 5,6 proc. ankietowanych.

Nowy sondaż prezydencki. Krzysztof Stanowski wyprzedza Grzegorza Brauna

Dalsze miejsca zajmują debiutanci: Krzysztof Stanowski i Grzegorz Braun - odpowiednio 2,9 proc. i 2,0 proc. 1,4 proc. ankietowanych zadeklarowało natomiast, że oddałoby swój głos na Marka Jakubiaka, kandydata Republikanów, który do Sejmu dostał się z list PiS.

"Niewiele mniej - bo 1,2 proc. respondentów - poparłoby Adriana Zandberga, lidera partii Razem. Na działacza związkowego Piotra Szumlewicza zagłosowałby 0,2 proc. badanych. Okienko z nazwiskiem Joanny Senyszyn, byłej posłanki i europosłanki SLD, wskazało natomiast 0,1 proc. pytanych" - czytamy.

ZOBACZ: Najnowszy sondaż prezydencki. Jeden kandydat ze znaczną przewagą

Pozostali kandydaci, czyli: Katarzyna Cichos, Marek Woch, Wiesław Lewicki i Maciej Maciak nie zdobyli uznania w oczach ankietowanych - pisze portal.

"Gdyby ograniczyć się wyłącznie do zdecydowanych wyborców (czyli odrzucić tych, którzy po pierwszej turze deklarują, że nie chcą pójść do drugiej, gdy będą w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki oraz wyborców niezdecydowanych, odpowiadających, że nie wiedzą, na kogo w takim zestawieniu by zagłosowali), to wyniki prezentowałby się w następujący sposób: Rafał Trzaskowski zdobyłby 55,4 proc. głosów, a Karol Nawrocki 44,6 proc. głosów" - informuje WP.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane 24-26 stycznia br. metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.