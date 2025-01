Premier Serbii Milosz Vuczević złożył rezygnację z piastowanej funkcji. Dymisja to efekt masowych antyrządowych protestów w kraju. Demonstranci domagali się ustąpienia szefa rządu, wskazując jego administrację jako winną korupcji, która - w ich przekonaniu - miała doprowadzić do katastrofy w Nowym Sadzie.

Rezygnacja Milosza Vuczevicia została ogłoszona podczas zorganizowanej w tym celu konferencji prasowej.

Więcej informacji wkrótce.

W protestach, które odbywały się od czasu katastrofy w Nowym Sadzie brali udział studenci, nauczyciele, rolnicy oraz inni obywatele sprzeciwiający się polityce rządu Vuczevicia. Manifestanci przekonywali, że korupcja w administracji doprowadziła do tragedii w drugim co do wielkości mieście Serbii.