Po powrocie do władzy Donalda Trumpa w USA trwają deportacje nielegalnych imigrantów. Do swojego kraju wróciła grupa 88 obywateli Brazylii.

Tamtejsze ministerstwo sprawiedliwości oraz lokalne media informują, że podróżni skarżyli się na warunki transportu. Według nagrań zaprezentowanych przez telewizję Globo podczas pierwszego lotu brazylijskich deportowanych od czasu rozpoczętej przed tygodniem drugiej kadencji Trumpa pasażerowie mieli ręce i nogi skute kajdankami.

Stacja przekazała, że organizowana podczas weekendu deportacja miała też niezwykle chaotyczny przebieg, a podczas podróży na pokładzie doszło do konfliktu pomiędzy wydalanymi z USA osobami a członkami załogi. Jednym z powodów niesnasek były, według stacji Globo, trudne warunki podróży samolotem, który m.in. nie posiadał klimatyzacji.

Zmiana trasy rejsu

Dodatkowy problem stanowiło opóźnienie i zmiana trasy rejsu z USA do Brazylii. Samolot zamiast wylądować w Belo Horizonte na wschodzie Brazylii. Z powodu problemu technicznego zatrzymał się jednak na dłużej na lotnisku w Manaus, na północy.

Dalsza podróż odbywała się wysłanym przez brazylijską armię wojskowym samolotem transportowym. Przed wejściem na jego pokład brazylijskim deportowanym zdjęto kajdanki.

Relacjonujące zdarzenie Globo i telewizja CNN Brasil przypomniały, że deportacje nielegalnie przybyłych do USA Brazylijczyków nie należały w ostatnich latach do rzadkości. Odnotowały, że odbywały się one zarówno za pierwszej kadencji Trumpa, jak również prezydentury Bidena.

"Prezydent Biden deportował więcej Brazylijczyków z USA niż Trump" - podsumowała CNN Brasil, przypominając, że administracja pierwszego z nich wydaliła ponad 7,1 tys. obywateli Brazylii, zaś drugiego - 6,7 tys.

