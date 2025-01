Niemieccy kolarze torowi szykowali się na Majorce do mistrzostw świata, gdy nagle wjechał w nich samochód. Szóstka poszkodowanych trafiła do szpitala. Chociaż ich stan nie jest "poważny", to cykliści muszą się teraz zmierzyć z "licznymi złamaniami". 89-latek, który doprowadził do wypadku tłumaczył się, że nie zauważył grupy sportowców.