- Wydaje mi się, że jak już wojna się skończy, to jednak polskie społeczeństwo dostanie tę pokojową Nagrodę Nobla, bo to co zrobiliśmy po 2022 roku jest rzeczywiście niesamowite - powiedział Maciej Duszczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza".



- Nie znam w historii migracji takiego dużego odruchu społecznego. Natomiast, to było też oczywiste, że wystąpią pewne trudniejsze fazy. (...) Normalną sytuacją jest to, że ludzie w pewnym momencie zmieniają swoje nastawianie, swoje opinie i z tym mamy trochę do czynienia - kontynuował.

Co z "800 plus" dla Ukraińców? Maciej Duszczyk: Koncepcja generalnie jest gotowa

Ekspert od spraw migracyjnych został zapytany o ostatnie pomysły zmiany świadczenia 800+ dla Ukraińców. Powiedział, że z punktu działania MSWiA zmiany przepisów nie dotkną tylko Ukraińców, ale wszystkich innych cudzoziemców, ponieważ Polska "przekształciła się w kraj migracji i należy zwrócić na to uwagę".



Uściślił, że według szacunków do polskich szkół uczęszcza 237 tys. dzieci z Ukrainy, z czego 186 tys., to dzieci uchodźców wojennych. Ocenił, że one muszą wejść w system, aby w przyszłości całkiem się w nim "nie zgubić". Jak zaznaczył, część z tych dzieci może niedługo pójść na studia albo szukać posad na rynku pracy, a więc "w pewien sposób trzeba je włączyć do polskiego społeczeństwa".

Niedawno Rafał Trzaskowski oznajmił, że świadczenie 800+ dla migrantów powinno się zmienić - aby je pobierać osoby muszą naprawdę mieszkać w Polsce, odprowadzać tu podatki, albo być ubezpieczonym. - Ten system musi być uszczelniony - podkreślił Maciej Duszczyk. Zaznaczył, że nadużyć najpewniej jest niewiele, ale i tak trzeba "uszczelnić" system.



- To nie jest tak, że my wymyślamy świat na nowo. Państwa, które miały znaczącą liczbę migrantów w przeszłości też to robiły (uszczelniały system - red.) - mówił członek MSWiA.



Na pytanie, kiedy program zostanie zmieniony, odpowiedział, że to nie zależy tylko od jego resortu. - Koncepcja generalnie jest gotowa, ale te koncepcje muszą zostać wybrane przez polityków, żebyśmy napisali do tego prawo - przekazał.



- Polecenie premiera jest takie, żebyśmy usiedli do tego natychmiast - dodał.

Prezes Związku Ukraińców w Polsce o słowach Rafała Trzaskowskiego: Trochę szokujące i przerażające

Na wypowiedź Macieja Duszczyka zareagował Mirosław Skórka prezes Związku Ukraińców w Polsce. Wspomniał, że nie otrzymał w tej sprawie oficjalnego stanowiska państwa Ukraińskiego, a więc o relacjach między krajami nie może mówić. Zaznaczył za to, że może się wypowiedzieć odnośnie odbioru społecznego Ukraińców.

- On był dla nas szokujący - powiedział, odnosząc się do słów wypowiedzianych przez Rafała Trzaskowskiego. - Szokujące, dlatego, że to było wypowiedziane w języku Konfederacji - ocenił.



- To było dla nas trochę szokujące i przerażające. Zaczęliśmy się zastanawiać, o jakiej skali zjawiska (nadużycia pobrania świadczenia - red.) mówimy. Nikt tego wcześniej nie sygnalizował na poziomie, że to jest "problem społeczny" - tłumaczył Skórka.

WIDEO: "Punkt Widzenia Szubartowicza"

- Problem jest taki, że są osoby, które nie pracują, bo nie mogą pracować np. są chorzy. (...) W tym przekazie nie było powiedziane, że 'będziemy pomagali tym ludziom, żeby z tego wyjść', tylko generalnie 'nie pracujesz, nie będziesz dostawał' - stwierdził.



Ponadto uznał, że bezpośrednimi odbiorcami tego świadczenia są dzieci, a nie dorośli. W związku z czym, zabranie świadczenia zaburzyłoby model pewnej "solidarności społecznej".

"Rodzina 800+". Komu przysługuje świadczenie?

Na te słowa Maciej Duszczyk odpowiedział, że jego zdaniem porównanie słów Trzaskowskiego do wypowiedzi polityków Konfederacji jest "trochę za daleko idące".

Powiedział, że to normalne, że przykładowo samotne matki muszą wejść do polskiego społeczeństwa np. do systemu ochrony zdrowia. Stwierdził, że "państwo odpowiedzialne" musi widzieć cudzoziemców w systemach także dlatego, aby pomóc osobom w cięższej sytuacji.

Obecnie świadczenie "Rodzina 800+" przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenie przysługuje także rodzicom ukraińskich dzieci przebywających w Polsce.