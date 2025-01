800 plus nie dla wszystkich Ukraińców w Polsce? Dyskusja w "Debacie Gozdyry"

- Polaków nie stać, żeby utrzymywać dwa narody - powiedział w "Debacie Gozdyry" Wojciech Machulski z Konfederacji w trakcie dyskusji o świadczeniu 800 plus. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zajmie się propozycją Rafała Trzaskowskiego, by wypłacać świadczenie 800 plus tylko tym migrantom, którzy pracują i mieszkają w Polsce.

- Myślę, że Polaków nie stać, żeby utrzymywać dwa narody - powiedział w "Debacie Gozdyry" Wojciech Machulski z Konfederacji w trakcie dyskusji o świadczeniu 800 plus.

Jak dodał, minął ten czas, kiedy Ukraińcy stawali na nogi po tragedii sprzed trzech lat. - Myślę, że czas z tym skończyć - zaznaczył polityk.

Machulski podkreślił, że Polska i tak jest państwem, które przeznaczyło 5 proc. PKB na pomoc. - Ale niestety, my na tym nie skorzystaliśmy, Ukraina nie jest nam wdzięczna, i to nie kwestia Ukraińców, ale ich władz - wyjaśnił.

- Jeżeli mówimy o kwestii wdzięczności i ma się ona ograniczyć do tego, że Ukraińcy będą rozliczani za Wołyń, czy przyznają się do zbrodni wojennej, to jest to wciąż kwestia zapalna - przekazała Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy.

Świadczenie 800 plus. Zaproponowano zmiany w programie

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski został zapytany o komentarze polityków obozu rządzącego pod adresem przestawionego w zeszłym tygodniu postulatu, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce.

- Ja uważam, że nie ma w tym nic kontrowersyjnego, że mamy wsparcie dla tych naszych gości, którzy ciężko pracują i mieszkają w Polsce - powiedizał. - Przez trzy lata mieliśmy niesłychanie szczodre wsparcie dla Ukraińców - i słusznie. Sam pomagałem Ukraińcom od rana do nocy, ale trzeba po prostu się zastanowić, co dalej. Nie można wysyłać takiego sygnału, jaki kiedyś wysłali Niemcy, że do Niemiec opłacało się przyjechać tylko i wyłącznie po socjal - dodał.

Trzaskowski podkreślił, że w całej Unii trwają właśnie dyskusje, jak w najbliższym miesiącach i latach ma wyglądać wsparcie Ukrainy. Jego zdaniem przedstawiony przez niego postulat jest "zdroworozsądkowy". "To nie jest żadna zmiana poglądów" - powiedział.

Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oceniła, że "800 plus jest świadczeniem dla dzieci i dzieciom służyć powinno", zaś marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził, że nie czyniłby zakładnikiem żadnej kampanii wyborczej "biedy ukraińskich matek, których dzieci chodzą do szkoły, ale one nie mogą pracować".

W czwartek premier Donald Tusk poinformował, że propozycja prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby wypłacać 800+ tylko tym migrantom, również Ukraińcom, którzy rzeczywiście mieszkają, pracują i płacą podatki w naszym kraju, "zostanie pilnie rozpatrzona przez rząd". Szef KPRM Jan Grabiec poinformował piątek, że nad projektem pracuje MSWiA. - Nie będziemy z nim czekać - zapewnił.