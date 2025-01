- Donald Trump proponuje jakieś rozwiązanie. Widać, że nowy ład kształtuje się na nowych zasadach - powiedział były minister spraw zagranicznych profesor Jacek Czaputowicz w "Gościu Wydarzeń", oceniając rozpoczynającą się prezydenturę Trumpa. Dodał, że to wynik zmieniającej się sytuacji na świecie.

- To nowa epoka - zaznaczył gość. Przekazał, że nie ma już szans na powrót starego świata.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał o plan Trumpa na zakończenie konfliktu w Ukrainie.

- Prezydent USA chce zakończyć tę wojnę. Szuka różnych możliwości. Próbuje przekonać Chińczyków, aby zajęli dystans względem Rosji. Zapowiedziana wizyta w Arabii Saudyjskiej to też ciekawy pomysł. Trump miał dobry kontakt z tamtym regionem - wyjaśnił Czaputowicz.

WIDEO: Prof. Jacek Czaputowicz o relacjach polsko-amerykańskich. "Źle to wygląda"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Stosunki Polski z USA. "Źle wyglądają te relacje"

Szef MSZ za czasów PiS przekazał, że polityka Europy w kontrze do USA była błędna. - Ona poniosła kompletne fiasko - przekazał.

- Po prostu Trump powie, że Europa ma łożyć na Ukrainę. Będzie chciał zachęcić nas do samodzielności. Widzę pewien dystans w podejściu nowej administracji do spraw europejskich - przekazał Czaputowicz.

Jak dodał, to jest dla nas ważna lekcja. - USA będzie czekać, a Europa nie chce podjąć ryzyka - przekazał były szef MSZ.

ZOBACZ: 800 plus nie dla wszystkich Ukraińców w Polsce? Dyskusja w "Debacie Gozdyry"

- Znaleźliśmy się w złej sytuacji. A my jeszcze ogłaszamy, że 800 plus ma być nie dla Ukraińców. Jak to wygląda? - pytał prof. Czaputowicz.

- I teraz Trump pyta: "Jak to? I teraz my mamy na to łożyć, a państwa europejskie zachowują się w taki sposób". Teraz USA może nam powiedzieć: "Wstydźcie się" - zaznaczył gość.

Prof. Czaputowicz przekazał, że relacje polsko-amerykańskie źle wyglądają. - Jest pewien dystans wyczuwalny - dodał.

Wojna w Ukrainie. Trump: Zakończy ją obniżka cen ropy

Prezydent Trump oświadczył w piątek, że jednym sposobem na zakończenie wojny w Ukrainie jest obniżka cen ropy naftowej przez OPEC. Jak ocenił, taki ruch "automatycznie" zakończyłby wojnę.

- Chcemy, by OPEC obniżyła cenę ropy, to automatycznie zatrzyma tragedię, która ma miejsce w Ukrainie - powiedział Trump na lotnisku w Asheville w Karolinie Północnej. Prezydent uniknął odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli kartel nie odpowie na jego nawoływania, lecz powtórzył, że jest to jego zdaniem klucz do "szybkiego zakończenia wojny".

- Teraz ceny są wysokim poziomie i jeśli jest tak wysoko, ta wojna nie zakończy się tak łatwo. Więc mam nadzieję, że oni wezmą się za to, powinni zmniejszyć cenę ropy i to od razu zakończy wojnę - dodał.

Podobny apel Trump wystosował podczas swojego wirtualnego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Nowy prezydent USA od dawna obwiniał swojego poprzednika o to, że swoją polityką przyczynił się do rosyjskiej inwazji, pozwalając na wysokie ceny ropy naftowej. Jego zdaniem pozwoliło to Rosji sfinansować swoją agresję.

ZOBACZ: Trump ma pomysł na zakończenie wojny. Media ujawniają szczegóły

Przewodzony przez Arabię Saudyjską kartel państw wydobywających ropę naftową - wbrew presji administracji Joe Bidena - zmniejszył wydobycie surowca niedługo po rosyjskiej inwazji, co dodatkowo przyczyniło się do wyższych cen. Stany Zjednoczone pozostały za kadencji Bidena największym producentem surowca na świecie, przed Arabią Saudyjską i Rosją.

W czwartek Trump odbył rozmowę telefoniczną - swoją pierwszą od czasu zaprzysiężenia - z saudyjskim następcą tronu i faktycznym przywódcą kraju Mohamadem ibn Salmanem. W komunikacie Bialego Domu nie podano, czy przywódcy rozmawiali na temat ropy naftowej. Saudyjski lider miał jednak zadeklarować, że zamierza zainwestować w Ameryce 600 mld dolarów przez najbliższe cztery lata. Pytany o to w czwartek Trump nie wykluczył, że właśnie do Arabii Saudyjskiej uda się w swoją pierwszą w drugiej kadencji podróż zagraniczną.