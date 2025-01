Światowe media informują o planach prezydenta USA na zakończenie konfliktu w Ukrainie. Jak przekazano, Donald Trump zamierza doprowadzić wojnę do końca do wiosny tego roku. W tym celu republikanin chce zalać rynki światowe ropą, aby obniżyć jej cenę i osłabić rosyjską gospodarkę. To ma być strategiczny instrument, za pomocą którego zmusi Putina do negocjacji.