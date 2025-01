W Niemczech odbyły się wielotysięczne demonstracje przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. W Berlinie przed Bramą Brandenburską mogło być ok. 100 tys. ludzi. Na proteście pojawiały się hasła bojkotujące AfD. Partię tę po raz kolejny poparł Elon Musk. Podczas oficjalnej inauguracji jej kampanii miliarder przemówił online z USA. - Walczcie o wspaniałą przyszłość dla Niemiec - zaapelował Musk.

Protestujący w stolicy Niemiec utworzyli "morze świateł". Demonstranci zebrali się na wiecu, który został zwołany przez sojusz organizacji Campact, Eltern gegen Rechts (Rodzice przeciwko prawicy) i Fridays for Future. Protestowano przeciwko prawicowemu ekstremizmowi i prawicowo-populistycznej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

Demonstracja była również skierowana przeciwko planom lidera chadeckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) Friedricha Merza, aby w przyszłym tygodniu złożyć w Bundestagu wniosek o zaostrzenie polityki migracyjnej. Według doniesień medialnych, zasugerował on w partii, że zaakceptuje również głosy AfD - zauważył portal dziennika "Welt".

W niektórych miejscach tłumy były większe niż oczekiwano - twierdzą media. Według szacunków policji, pomimo deszczowej pogody w Kolonii zgromadziło się około 40 tys. osób. Organizatorzy twierdzą, że było 75 tys. uczestników. "Pierwotnie spodziewano się około 5 tys. osób" - napisał portal programu informacyjnego tagesschau. "Wiele plakatów było skierowanych nie tylko przeciwko AfD, ale także przeciwko liderowi CDU Friedrichowi Merzowi" - czytamy na portalu.

W Halle w Saksonii-Anhalt protestowano przeciwko centralnemu wydarzeniu kampanii wyborczej AfD. Według informacji stacji MDR, w demonstracji uczestniczyło około 9 tys. osób. W niedzielę odbędą się kolejne wiece, m.in. w Hamburgu.

Niemcy na rozdrożu. Elon Musk o AfD: Jesteście największą nadzieją

Tymczasem miliarder Elon Musk po raz kolejny włączył się do niemieckiej kampanii wyborczej i poparł prawicowo-populistyczną partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Podczas oficjalnej inauguracji kampanii partii w Halle w Saksonii-Anhalt wystąpił online z USA.

- AfD jest największą nadzieją dla Niemiec - powiedział w sobotę doradca prezydenta USA Donalda Trumpa i szef Tesli. - Walczcie o wspaniałą przyszłość dla Niemiec - wezwał Musk, witany owacyjnie przez zwolenników AfD.

- Bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami - powiedział miliarder, cytowany przez portal magazynu "Stern". - Niemiecka kultura sięga tysięcy lat wstecz i nawet Juliusz Cezar był pod wrażeniem ducha walki plemion germańskich - kontynuował Musk.

Jego zdaniem obecny rząd RFN najwyraźniej nie jest zainteresowany "zdrowiem i dobrobytem narodu niemieckiego". Zamiast tego rząd "agresywnie tłumi wolność opinii" - ocenił Musk. AfD musi zatem "walczyć, walczyć, walczyć", zwłaszcza o "więcej samostanowienia dla Niemiec i krajów w Europie, a mniej dla Brukseli" - dodał.

Wybory w Niemczech w lutym. W sondażach AfD na drugim miejscu

Po wystąpieniu Muska, liderka AfD i kandydatka partii na kanclerza Alice Weidel powiedziała: "Ludzie, słyszeliście to? Amerykanie znów czynią swój kraj wielkim i my znów czynimy nasz kraj wielkim. Make Germany great again!" - relacjonuje portal dziennika "Bild".

- Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że mogę poprowadzić tę partię w kampanii wyborczej - powiedziała Weidel. - Uczyńmy AfD wielką, ponieważ tylko AfD może uratować Niemcy - wezwała.

Musk już wcześniej poparł AfD pisząc na platformie X, że tylko ta partia może uratować Niemcy. Rozmawiał też na żywo z Weidel na X. Krytycy zarzucają mu, że wykorzystuje swój ogromny zasięg w tym serwisie, aby wpłynąć na wynik wyborów federalnych w Niemczech.

Wybory parlamentarne w RFN odbędą się 23 lutego. W sondażach AfD znajduje się na drugim miejscu za chadecją CDU/CSU.