Elon Musk w ostatnich tygodniach wspiera skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD). Miliarder jednoznacznie opowiedział się za tą partią w kontekście zaplanowanych na 23 lutego przedterminowych niemieckich wyborów parlamentarnych.

"Tylko AfD może uratować Niemcy" - pisał w serwisie X.

O sprawie rozmawiano w programie "Gość Wydarzeń". Krzysztof Bosak został zapytany przez prowadzącego program Piotra Witwickiego, czy kolejną partią, którą wesprze miliarder, będzie Konfederacja.

Elon Musk wesprze Konfederację? Krzysztof Bosak zabrał głos

- Uważam, że Konfederacja byłaby naturalnym obiektem zainteresowania dla takiego biznesmena z temperamentem politycznym jak Elon Musk - odpowiedział w Polsat News wicemarszałek Sejmu. Jak jednak dodał, póki co nie było żadnych kontaktów z Muskiem.

- Szczerze powiedziawszy, to nie jest nasz styl uprawiania polityki, żeby napraszać się jakiemuś biznesmenowi, nawet jeśli jest to najbogatszy człowiek na świecie - podkreślił.

- To jest szerszy problem budowania kontaktów z amerykańską prawicą i z nową administracją prezydenta Trumpa. Najlepiej zbudowane te kontakty ma w tej chwili premier Węgier Viktor Orban - stwierdził.

ZOBACZ: Sondaż: PiS depcze po piętach KO. Na podium też Konfederacja

Bosak ocenił, że polscy politycy przespali ten moment. - Dotychczas, szczególnie przez osiem lat rządów PiS, Polska była na marginesie światowej polityki prawicowej. Gdy PiS rządziło, to w ogóle się tym nie interesowało - stwierdził.

- Polska została daleko z tyłu. My jako Konfederacja staramy się to w tej chwili nadrobić, wchodzimy w tę politykę międzynarodową, ale to wymaga czasu i energii, żeby te kontakty zbudować - podkreślił.

- Nie jestem zwolennikiem napraszania się, ale utrzymywanie kontaktów międzynarodowych jest normalnością - dodał.

WIDEO: Konfederacja otrzyma wsparcie od Elona Muska? Krzysztof Bosak zabrał głos

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Bosak o Braunie: Wolałbym żebyśmy mieli jednego kandydata

W programie poruszono również temat Grzegorza Brauna, który niespodziewanie ogłosił niedawno swój start w wyborach prezydenckich. Problem w tym, że już wcześniej kandydatem Konfederacji został Sławomir Mentzen. Bosak przekazał, że "ceni Brauna za całkowitą niepodatność na jakiekolwiek formy poprawności politycznej".

- Mi się też to zawsze podobało, żeby się nie przejmować za dużo poprawnością polityczną i robić swoje - powiedział.

Podkreślił jednak, że "kandydatem Konfederacji jest Sławomir Mentzen". - Konfederacja i Sławomir Mentzen gwarantują rewolucję zdrowego rozsądku, którą w tej chwili robi w USA Donald Trump - dodał.

ZOBACZ: Grzegorz Braun ogłosił start w wyborach prezydenckich. Ma zostać usunięty z partii

- My w Konfederacji uważamy, że konkurencja jest dobra, tylko na zdrowych zasadach - stwierdził Bosak.

- Nie mam nic przeciwko temu, żeby którykolwiek z ludzi, z którymi współpracowałem, wystartował w wyborach. Tylko wtedy, jeżeli rywalizujemy w kampanii, to nie udawajmy, że tworzymy jedną partię - zaapelował.

- Wolałbym żebyśmy mieli jednego kandydata i wspólnie prowadzili mu kampanię - podsumował.

WIDEO: Ciało odkryto po dwóch latach. "Nie chcieliśmy wchodzić mu z butami w życie" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk / Polsatnews.pl