Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wciąż jest w brytyjskim areszcie, gdzie czeka na ekstradycję do Polski. Prośbę o pomoc w jego uwolnieniu skierował do Elona Muska brytyjski polityk. Krótka odpowiedź "Yes!" ucieszyła polityków PiS. Michałowi K. zarzuca się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, grozi mu 10-letni pobyt w więzieniu.