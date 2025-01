- Ja mam z panem Ziobro rozmaite porachunki - powiedział były premier Leszek Miller w programie "Prezydenci i Premierzy" w Polsat News. - To może skorzystam z okazji i wyzwę pana Zbigniewa Ziobro na pojedynek? - zasugerował polityk.

Miller przekazał, że może być on "na rewolwery albo na pistolety". - Ja też mam trochę broni - dodał.

- Stajemy z panem Ziobro naprzeciw siebie i raz dwa trzy... Bach i wszystko załatwione - powiedział.

WIDEO: Miller wyzywa Ziobrę na pojedynek. "Bach i wszystko załatwione"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Ziobro mówi o użyciu broni. Miller wyzywa go na pojedynek

Były lider SLD odniósł się do ostatniej wypowiedzi byłego ministra sprawiedliwości. Podczas spotkania z dziennikarzami Zbigniew Ziobro powiedział, że "przed bandytami trzeba się bronić", a jego słowa padły w kontekście siłowego doprowadzenia go na posiedzenie komisji śledczej.

Polityk prawicy zapewnił, że "nigdy by mu nie przyszło do głowy", aby zrobić krzywdę policjantom, pochwalił się "arsenałem rozmaitych jednostek broni". - Więc pewnie dałbym radę - dodał.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro pokazał dokumenty. Grzmiał o "patologicznym mechanizmie" w sądach

Do słów Ziobry odnieśli się także pozostali goście Marty Budzyńskiej.

- Obawiałbym się żartować z takich tematów. Wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości kwalifikuje służby do szybkiego działania - powiedział były premier Waldemar Pawlak. Zaznaczył, że gdy osoba jest niezrównoważona, to nie może posiadać ostrej broni, bo stanowi niebezpieczeństwo.

- Pan Ziobro, chyba nieświadomie, sam strzelił sobie w stopę - podsumował polityk PSL.

Reakcja na słowa Ziobry. Komorowski apeluje do Komendanta Głównego Policji

- W związku z tym, co były minister sprawiedliwości powiedział, to on sam dla siebie może być niebezpieczny - zaznaczył były prezydent Bronisław Komorowski.

Polityk zaapelował też do Komendanta Głównego Policji o działanie. - Czym prędzej badania psychiatryczne i odebrać pozwolenie na broń - dodał.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro przed komisją śledczą. Jest nowy termin

Przypomnijmy, że temat posiadania broni przez ówczesnego lidera Suwerennej Polski pojawił się po raz pierwszy w marcu 2023 roku.

Wtedy to Zbigniew Ziobro, składając wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych, ujawnił pistolet przymocowany do paska spodni. Odsłoniła go w momencie kucnięcia marynarka. Później minister sprawiedliwości potwierdził, że w czasie wydarzenia miał ostrą broń, a fani militariów ustali, że był to Glock 26 z powiększonym magazynkiem.