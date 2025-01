W 2025 roku wielu osób może stracić możliwość pobierania tzw. "500 plus dla seniora". To potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego, które od 2019 roku wypłacane jest osobom pełnoletnim, mieszkającym w Polsce, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Kluczowe dla wypłaty świadczenia jest zmieszczenie się w progu dochodowym.

"500 plus dla seniora" nie jest kwotą stałą, która nie zmienia się od 2019 roku. Tak jak i emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Dlaczego? W 2024 roku osoby uprawnione do emerytury lub renty mogły otrzymać te pieniądze, jeśli łączna wysokość ich świadczeń brutto nie przekraczała 2419,33 zł. Wartość ta zależy od corocznej waloryzacji, która uwzględnia inflację oraz zmiany w wynagrodzeniach w Polsce.

Ile wyniesie 500 plus dla seniora w 2025 roku?

Limit świadczenia 500 plus dla seniora ustalana jest corocznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku limit wzrośnie do około 2583,36 zł brutto. Nieznana jest jeszcze pewna wartość, ponieważ nie ustalono procenta waloryzacji emerytur. Jak podaje portal Gazeta Prawna, prawdopodobnie będzie to 5,82 proc.

ZOBACZ: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o wysokości stóp procentowych. Zostaną na tym samym poziomie

Zmieniony limit dla 500 plus dla seniora zacznie obowiązywać od 1 marca 2025 roku, podobnie jak procent waloryzacji. Ma to na celu dostosowanie wartości progu do aktualnych warunków gospodarczych oraz stale rosnącej inflacji, czyli spadek wartości nabywczej pieniądza, co oznacza, że za tę samą kwotę można kupić coraz mniej.

Kto w 2025 roku może stracić prawo do 500 plus dla seniora?

W 2025 roku prawo do świadczenia mogą stracić osoby, których łączna wysokość emerytur i rent przekroczy nowy próg dochodowy, który wyniesie około 2583,36 zł brutto.

ZOBACZ: Zasiłek pogrzebowy ma być znacznie wyższy. Rząd odkrywa karty

Warto jednak zaznaczyć, że przekroczenie minimalne limitu przekreśla całkowicie możliwość otrzymywania świadczenia. Obowiązuje tu mechanizm "złotówka za złotówkę". To znaczy, że jeśli dochód przekroczy próg, świadczenie będzie obniżane o kwotę, o którą został on przekroczony. Na przykład, jeśli dochód przekroczy próg o 10 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o 100 zł.

Dodatkowe warunki otrzymania świadczenia 500 plus dla seniora

Samo utrzymanie pobieranej emerytury poniżej limitu wyznaczonego przez ZUS nie jest gwarantem otrzymania 500 plus dla seniora. Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest jeszcze spełnienie dodatkowych warunków przez wnioskodawcę:

musi mieć ukończone 18 lat,

musi mieszkać w Polsce,

posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji ,

, nie pobiera świadczeń ze środków publicznych w łącznej wysokości "brutto" przekraczającej kwotę 1600 zł.

Ponadto musi mieć polskie obywatelstwo albo posiadać prawo pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem kraju UE, EFTA. A jeśli jest cudzoziemcem spoza krajów UE, EFTA, wówczas jej pobyt na terenie Polski musi być legalny.

WIDEO: Rynek apteczny do naprawy - Szczerze o pieniądzach odc. 255 Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl