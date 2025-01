- Moją obecność przed komisją traktuję jako możliwość, a zarazem obowiązek podzielenia się z państwem, a także z opinią publiczną osobistym doświadczeniem, związanym z nieustannym poddawaniem mojej osoby - jako prezesa NIK - nielegalnym działaniom osób, które nadużywając swoich uprawnień i wykorzystując podległe im służby specjalne, zmierzały do siłowego usunięcia mnie ze stanowiska, atakując przy tym moja rodzinę - mówił Marian Banaś.

Świadek przypomniał, że 15 kwietnia 2024 r. złożył do prokuratury w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Trwa przesłuchanie Mariana Banasia. Złożył oświadczenie

Szef Najwyższej Izby Kontroli zauważył, że po pierwszych doniesieniach o inwigilacji osób Pegasusem, stwierdził w mediach społecznościowych, że "podejrzenia dotyczące inwigilacji polityków i obywateli to jeden z najpoważniejszych kryzysów demokracji".

Podejrzenia dotyczące inwigilacji polityków i obywateli to jeden z najpoważniejszych kryzysów demokracji. NIK już po kontroli wykonania budżetu za 2019 rok sygnalizowała poważne wątpliwości w tej kwestii. Czas wrócić do tej sprawy! — Marian Banaś (@marian_banas) December 30, 2021

- NIK już po kontroli wykonania budżetu za 2019 r. sygnalizowała poważne wątpliwości w tej kwestii. Czas wrócić do tej sprawy - podkreślił.

Marian Banaś przed komisją. Wspomniał wywiad dla Polsat News

- Oświadczyłem w wywiadzie dla Polsat News - dla jednej z telewizji; udzielonym tego samego dnia - że afera związana z Pegasusem stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i wymaga szczegółowego wyjaśnienia, bo dotyczy podejrzenia nielegalnej inwigilacji polityków i obywateli Polski - zaznaczył.

ZOBACZ: Marian Banaś: Jestem gotów przedstawić informacje o nieprawidłowościach w budżecie państwa

- Dlatego nie miałem żadnych wątpliwości, aby już w styczniu 2022 roku w odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej skierowane do NIK udostępnić dokumenty zabezpieczone w toku postępowania kontrolnego Funduszu Sprawiedliwości, obejmującego lata 2016 i 2017 - powiedział szef NIK.

Prezes NIK o aferze Pegasusa. "To się działo w ministerstwie"

Według niego wynika z nich m.in, że ówczesny wiceminister sprawiedliwości Michał Woś twierdził, że środki przekazane do CBA miały charakter dotacji celowej, a podległy mu dyrektor departamentu odpowiedzialnego za Fundusz Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak cztery dni później zaprzeczył, aby środki te miały charakter dotacji celowej. - To wszystko działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości - dodał Banaś.

Szef NIK podkreślił, iż jest przekonany, że gdyby nie jego determinacja dokumenty te prawdopodobnie nie zostałyby udostępnione opinii publicznej. Banaś przekazał też, że łącznie na zakup systemu Pegasus wydano 33,4 mln złotych, z czego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - 25 mln złotych, a ze środków CBA 8,4 mln złotych.

- Wyprzedzając pytania odnoszące się do argumentu wielokrotnie podnoszonego przez b. wiceszefa MS Michała Wosia, który wskazywał, że w izbie opracowana została opinia prawna dopuszczająca możliwość finansowania CBA ze środków Funduszu Sprawiedliwości, oczywiście rozpowszechnianie takiego stanowisko jest zwykłą manipulacją i nadużyciem ze strony byłego wiceministra sprawiedliwości - zaznaczył Banaś.

Pegasus - czym jest?

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

ZOBACZ: Zbigniew Ziobro: Jestem gotów, aby pojawić się przed komisją ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

WIDEO: Strażak ruszył na akcję w samej bieliźnie i bez butów. "Bardzo duży zapał" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl