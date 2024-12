- Jeżeli komisja ds. Pegasusa będzie działała legalnie, jestem gotów się na nią stawić w każdej chwili, nawet dziś - powiedział Zbigniew Ziobro z sejmowej mównicy. - Ale dopóki będziecie popełniać przestępstwo, to mówię wam jasno: To wy będziecie pękać, a ja będę twardo bronił polskiego prawa - zwrócił się do rządzącej większości polityk. Do tych słów odnieśli się członkowie komisji ds. Pegasusa.