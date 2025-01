Wypowiedzi przewodniczącego PKW nie będą wyznacznikiem co jest, a co nie jest legalne - mówił w programie "Graffiti" Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Wcześniej Sylwester Marciniak oświadczył w "Gościu Wydarzeń", że minister finansów powinien wypłacić środki Prawu i Sprawiedliwości. - Członkowie PKW poróżnili się w wyjaśnieniu, co rzeczywiście uchwalili - dodał Berek.

- O tym, czy te środki mają być wypłacone decydują dwa elementy: orzeczenie Sądu Najwyższego i uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, a nie opinia przewodniczącego PKW, bo moglibyśmy znaleźć wypowiedź Sylwestra Marciniaka, gdy powiedział: tę uchwałę, którą PKW przyjęła, każdy rozumie jak chce - mówił w czwartkowym wydaniu "Graffiti" Maciej Berek.

Sylwester Marciniak mówił w środę w programie "Gość Wydarzeń", że minister finansów Andrzej Domański powinien zgodzić się na wypłatę Prawu i Sprawiedliwości dotacji, a następnie subwencji.

- Jeżeli chodzi o kwestię przekazania, to sytuacja o tyle jest prosta, że PKW 30 grudnia przyjęła - na skutek orzeczenia Sądu Najwyższego - sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS i tym samym ta czynność techniczna powinna być dokonana przez ministra finansów - mówił sędzia Sylwester Marciniak.

Pieniądze dla PiS. Minister Maciej Berek odpowiada szefowi PKW

Minister w Kancelarii Premiera oświadczył, że "wypowiedzi sędziego Marciniaka nie będą wyznacznikiem co jest, a co nie jest legalne".

- Niech te dwa elementy prawne się ziszczą i nie mam żadnych wątpliwości, że minister finansów będzie postępował zgodnie z prawem - dodał Berek.

ZOBACZ: Co, jeśli minister finansów nie wypłaci pieniędzy PiS-owi? "Nie powinien się toczyć ping-pong"

- Znam to pismo, które Andrzej Domański skierował do PKW. On go nie skierował do przewodniczącego PKW, on je skierował do Państwowej Komisji Wyborczej, organu kolegialnego, złożonego z dziewięciu osób - mówił minister.

Jak stwierdził, w czasie jawnego posiedzenia "PKW pokazała: my nie wiemy, co ta uchwała znaczy". - Tak wyglądała ta dyskusja. Członkowie PKW poróżnili się w wyjaśnieniu, co rzeczywiście uchwalili. Powiedzieli, że potrzebują dwóch tygodni, żeby przedstawić dwie koncepcje tej odpowiedzi - tłumaczył Berek.

Artykuł aktualizowany