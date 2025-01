Sławomir Mentzen jest pewny, że uzyska w wyborach prezydenckich lepszy wynik niż Grzegorz Braun i Krzysztof Stanowski. - O co się chce pan redaktor założyć? - zapytał polityk Konfederacji prowadzącego "Graffiti" Marcina Fijołka. Dopytywany o postulaty swojego konkurenta, kandydata KO, Mentzen stwierdził, że "to jest ten sam stary Rafał tęczowy Trzaskowski, na obcasach prosto z Warszawy".

Sławomir Mentzen założył się z prowadzącym "Graffiti" Marcinem Fijołkiem. Kandydat Konfederacji oświadczył, że jest pewien, iż wygra wyborczy wyścig z Grzegorzem Braunem i Krzysztofem Stanowskim.

- Mogę się z panem redaktorem o dobre wino założyć - zadeklarował polityk.

Nawiązując do startu Krzysztofa Stanowskiego, lider Konfederacji podkreślił, że "jest to zwykły trolling, ale i tak Stanowski jest poważniejszym kandydatem niż pretendenci". - Ma swoje poglądy i się ich trzyma - dodał Mentzen.

Sławomir Mentzen o starcie Krzysztofa Stanowskiego: Wydaje się poważną propozycją

- Start Krzysztofa Stanowskiego jest czymś nowym, czegoś takiego jeszcze nie było. W porównaniu do Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego wydaje się poważną propozycją - mówił Mentzen.

Pytany o obawy o utratę głosów na rzecz Stanowskiego, kandydat Konfederacji stwierdził, że "każdy kandydat może mu urwać trochę poparcia".

Prowadzący Kanał Zero w swoim wtorkowym wystąpieniu kpił z polityka Konfederacji. - Może głosować należy na kandydata, który jeździ po Polsce, by pić piwo? I co gorsza, usypia po czwartym podczas gdy nie takie są tradycje najwyższego polskiego urzędu - mówił Stanowski.

Mentzen nawiązując do słów Stanowskiego, stwierdził w "Graffiti", że "musiał go sprostować na Twitterze, bo to jest kompletna nieprawda". - Mam na to tysiące świadków, że tak nigdy nie było - mówił polityk.

Sławomir Mentzen ostro o Rafale Trzaskowskim: Na obcasach prosto z Warszawy

- To jest niepoważne. Rafał Trzaskowski jedzie na Podlasie, spotyka się z Zenkiem Martyniukiem. Zaraz się dowiemy, ze pędzi tam bimber i chodzi i na polowania po to, aby pokazać, że jest kimś innym niż jest. To jest ten sam stary Rafał tęczowy Trzaskowski na obcasach prosto z Warszawy - mówił Mentzen.

Zdaniem polityka Konfederacji kandydat KO na prezydenta "udaje kogoś kim nie jest i zmienia zdanie w każdej sprawie". - To jest facet, który jest głęboko przekonany, że planeta płonie, że on będzie bardzo odważny w zapraszaniu do Polski imigrantów i on nagle zmienia zdanie o 180 stopni - kontynuował Mentzen.

Jednocześnie polityk przyznał, że "można zmienić zdanie, ale w kampanii wyborczej to jest niepoważne". - Według mnie to jest fałszywe, to jest nieautentyczne, nikt nie powinien Trzaskowskiemu w taką zmianę wierzyć - mówił Mentzen.

- Będziemy Trzaskowskiego sprawdzać. Składamy właśnie projekt ustawy ograniczający 800 plus dla Ukraińców i zobaczymy, co z tym zrobi Platforma Obywatelska - oznajmił kandydat Konfederacji.

Zdaniem Mentzena Trzaskowski "gra do muzyki" środowiska Konfederacji. - Zaczyna mówić językiem Konfederacji, bo już się wszyscy orientują, że to my mieliśmy rację - dodał polityk.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica),

(kandydatka Nowa Lewica), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

(kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL),

(kandydat Polski 2050 i PSL), Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów),

(kandydat Wolnych Republikanów), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

(kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

(kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (kandydatka niezależna)

(kandydatka niezależna) Krzysztof Stanowski (kandydat niezależny)

(kandydat niezależny) Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

(kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

(kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat Razem).

