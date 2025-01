W programie "Punkt widzenia Szubartowicza" poruszono sprawę "dwóch wież", których budowa miała być planowana w Warszawie przez spółkę Srebrna.

Roman Giertych: Sprawę trzeba wyjaśnić

- Historia księdza Sawicza, moim zdaniem, ma być może drugie dno. I wątki w tym zakresie powinny być zbadane, tym bardziej, że on przez jakiś czas pracował w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Został zatrudniony przez Pawła Adamowicza - przekonywał Roman Giertych na antenie Polsat News.

ZOBACZ: Andrzej Duda zapytany o Donalda Trumpa. Powiedział, czego możemy się spodziewać



- Kwestia ewentualnego powiązania historii dwóch wież z zabójstwem prezydenta Gdańska w moim przekonaniu powinna zostać wyjaśniona - powiedział.

Wideo: Giertych: Sprawa "dwóch wież" może być powiązana z zabójstwem prezydenta Gdańska

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prowadzący program Przemysław Szubartowicz zwrócił uwagę, że zapadł wyrok ws. zabójstwa Pawła Adamowicza, a sprawca został skazany.



- Pamiętajmy o tym, że Sąd Apelacyjny uznał w wyroku, iż jego motywem działania nie było "wariactwo", ani nie była zwykła kryminalna chęć zabójstwa, tylko motyw miał charakter czysto polityczny - stwierdził Giertych.

ZOBACZ: Giertych: sprawa dwóch wież będzie badana w Wiedniu. Przesłuchanie 12 sierpnia



- W moim przekonaniu ta kwestia wymaga wyjaśnienia, czy tam nie było jakiejś inspiracji, która miała nie tylko charakter "telewizyjny", jak to dotychczas przypuszczaliśmy, ale już bardziej konkretny - dodał.



Poseł podkreślił, że zawsze należy badać, czy w przestępstwach o charakterze politycznym, nie doszło do podżegania.



- Jeżeli mieliśmy do czynienia z historią zamachu na prezydenta Trumpa, to jest oczywiste, ze FBI powinno zbadać, czy nie miało miejsce podżeganie do zabójstwa odnośnie do tego młodego człowieka, który strzelał do prezydenta Trumpa - wyjaśnił.

ZOBACZ: Mocne słowa Donalda Tuska w PE. "Jeśli Europa ma przetrwać"



Roman Giertych dopytywany przez Szubartowicza, czy ma jakąś wiedzę lub przesłanki o drugim dnie tych historii, odparł: "To są na razie na tyle uzasadnione przesłanki, że wystarczające do sformowania określonych wniosków dowodowych". - Tyle mogę powiedzieć w tej sprawie - dodał.



- Myślę, że sprawę trzeba wyjaśnić - podkreślił jeszcze raz.

"Dwie wieże" i ks. Sawicz

Pod koniec stycznia 2019 roku "Gazeta Wyborcza" opublikowała zapisy i nagrania rozmowy z lipca 2018 r. m.in. prezesa PiS z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem, która dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna.

W lutym "GW" napisała, że Birgfellner zeznał w prokuraturze, iż prezes PiS Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł księdzu z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna.

"Jestem zdumiony zamieszaniem i skalą zmanipulowanych informacji wokół mojej osoby. Wiele z nich zawiera nieuprawnione sugestie i niedopowiedzenia, przedstawiające mnie w jak najgorszym świetle" - podkreślił później ksiądz Rafał Sawicz w oświadczeniu.