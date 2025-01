Gdyby do drugiej tury wyborów prezydenckich wszedł Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki to obecny prezydent Warszawy wygrałby ten pojedynek - wynika z najnowszego sondażu. Kandydata PiS w potencjalnym pojedynku pokonuje także marszałek Sejmu. Prezes IPN ma jednak szansę na hipotetyczną wygraną z zupełnie innym kandydatem ze stawki.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" w drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski wygrałby z Karolem Nawrockim z wynikiem 54 proc. do 46 proc.



Co ciekawe, taka sama sytuacja miałaby miejsce, gdyby to Szymon Hołownia zamiast prezydenta Warszawy wszedł do drugiej tury. Lider Polski 2050 wygrałby z identycznym poparciem, jak prezydent Warszawy.

ZOBACZ: PiS wraca na podium i może współrządzić. Jest nowy sondaż

Pollster sprawdził także, jak rozłożyłby się głosy w potencjalnym starciu rządowych koalicjantów. Rafała Trzaskowskiego poparłoby 66 proc. ankietowany, z kolei Szymon Hołownia mógłby liczyć na głosy 34 proc. badanych.

- Jasno widać, kto jest naturalnym liderem w koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie - analizował politolog dr Bartosz Rydliński w rozmowie z "SE".

Wybory prezydenckie 2025. Kto wygrałby pojedynek na prawicy?

Prezydent Warszawy górowałby także nad kandydatem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. W drugiej turze wiceprzewodniczący KO otrzymałby 57 proc., a jego kontrkandydat z Konfederacji 43 proc.



- Mamy totalną polaryzację i kogo byśmy nie wstawili jako kandydatów tych dwóch obozów to wyniki są bardzo podobne, albo nawet bliźniacze - ocenił politolog Rydliński.

ZOBACZ: Nawrocki wyprzedza Tuska. Najnowszy sondaż zaufania



Z kolei badani na pytanie, kto wygrałby pojedynek w prawicowej drugiej turze wyborów, oddali 53 proc. głosów na Karola Nawrockiego i 47 proc. głosów na Sławomira Mentzena.



Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster w dniach 17-18.01.2025 roku metodą CAWI na próbie 1004 dorosłych Polaków.

Sondaż wyborczy dla "Wydarzeń" Polsatu. Kto wygrałby w drugiej turze?

Z kolei w sondażu IBRiS wykonanego dla "Wydarzeń" Polsatu wyniki przedstawiają się nieco inaczej, jednak również z przewagą na korzyść kandydata KO. Ankietowani musieli odpowiedzieć na pytanie "Na którego z kandydatów uczestnicy zagłosowaliby w drugiej turze, jeśli do wyboru mieliby Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego?".

ZOBACZ: Koalicja ma problem. Sondaż wskazuje na nowy trend



48,2 proc. osób wskazało Rafała Trzaskowskiego, a 37,5 Karola Nawrockiego. Dodatkowo 7,8 proc. badanych zadeklarowało, że nie głosowałoby w drugiej turze, a 6,4 proc. nie miało zdania.



Cały sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu dotyczący wyborów prezydenckich dostępny TUTAJ.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.

Swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich potwierdzili:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowej Lewicy)

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej)

Katarzyna Cichos (kandydatka bezpartyjna)

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL)

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów)

Wiesław Lewicki (Normalny Kraj)

Sławomir Mentzen (Konfederacja)

Karol Nawrocki (kandydat PiS)

Joanna Senyszyn (była posłanka SLD)

Krzysztof Stanowski (kandydat bezpartyjny)

Piotr Szumlewicz (kandydat bezpartyjny)

Rafał Trzaskowski (kandydat KO)

Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy)

Adrian Zandberg (Partia Razem)