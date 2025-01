Rafał Trzaskowski prowadzi w najnowszym rankingu zaufania. Prezydenta Warszawy wskazuje 41,2 proc. respondentów, jednak w porównaniu do poprzedniego miesiąca polityk notuje spadek o kilka punktów. Drugie miejsce utrzymuje Andrzej Duda, a podium zamyka Karol Nawrocki, wyprzedzając tym samym Donalda Tuska.

Rafał Trzaskowski cieszy się największym zaufaniem respondentów - wynika ze styczniowego rankingu IBRiS dla Onetu. Prezydent Warszawy notuje wynik 41,2 proc. - 19,6 proc. respondentów zdecydowanie mu ufa, 21,6 proc. - raczej ufa. Rezultat, jaki uzyskał prezydent Warszawy, oznacza spadek aż o 4,5 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Ranking wskazuje również, że negatywne zdanie o kandydacie KO na prezydenta ma 50,7 proc. badanych (+2 pkt proc.), a neutralne 8,1 proc. (+2,7 pkt proc.). Ostatni raz liczba negatywnych odpowiedzi względem polityka przekroczyła 50 proc. w czerwcu 2023 r.

Karol Nawrocki wyprzedza Donalda Tuska. Nowy ranking zaufania

Na drugim miejscu utrzymuje się Andrzej Duda z wynikiem 41 proc. (20,7 proc. zdecydowanie mu ufa, 20,3 proc. raczej ufa). To mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu do grudnia. Prezydentowi nie ufa 49 proc. badanych (-5 pkt proc.), a obojętnie wypowiada się o nim 10 proc. (+5,2 pkt proc.).

Na trzeciej pozycji w rankingu zaufania plasuje się kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki. Cieszy się on zaufaniem 38,5 proc. badanych (21,7 proc. zdecydowanie mu ufa, 16,8 proc. raczej ufa). To wzrost o 5,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem. Prezes IPN negatywnie jest oceniany przez 45,3 proc. (-1,7 pkt proc.), a neutralnie mówi o nim 10,8 proc. osób (+3 pkt proc.). Odpowiedzi "nie znam" udzieliło tylko 5,4 proc. pytanych, w porównaniu do 12 proc. w grudniu.

Wynik Nawrockiego oznacza, że pozycji na podium nie odzyskał Donald Tusk. Premier osiąga wynik 38,3 proc. i zyskuje w ciągu kilku tygodni 1,8 pkt proc. Złe zdanie o szefie rządu ma 56,3 proc. ankietowanych (+2,2 pkt proc.). Pozostaje obojętny dla 5,4 proc. (+4 pkt proc.).

Ranking zaufania. Debiut Grzegorza Brauna i lepszy wynik Sławomira Mentzena

W pierwszej dziesiątce znaleźli się także: były premier Mateusz Morawiecki (37,3 proc. zaufania), marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (35,7 proc. zaufania), prezes PiS Jarosław Kaczyński (32,2 proc. zaufania), lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty (30 proc. zaufania), wicepremier, minister obrony, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (29,7 proc. zaufania) oraz wicemarszałek Sejmu, przewodniczący KP PSL Piotr Zgorzelski (27,8 proc. zaufania).

Wzrost zaufania notuje także lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który cieszy się obecnie 25,8 proc. pozytywnych wskazań (+3,6 pkt proc.). Ostatni raz tak dobre notowania miał w marcu 2024 r. Spore spadki notują natomiast politycy lewicy: Krzysztof Gawkowski i Magdalena Biejat.

Do rankingu po rocznej przerwie powrócił lider partii Razem Adrian Zandberg z wynikiem 16,6 proc. zaufania, a w sondażu debiutuje Grzegorz Braun. Politykowi, który niedawno ogłosił zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich, ufa obecnie 14,4 proc. pytanych.

Komu Polacy ufają najmniej? Antyranking zaufania

Jak wynika z sondażu, liderami antyrankingu zaufania, przez zdobycie największej liczby negatywnych odpowiedzi są, wśród osób uwzględnionych w zestawieniu: Grzegorz Braun (56,7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (56,6 proc.) oraz Donald Tusk (56,3 proc.).

W styczniu negatywny elektorat zyskali zwłaszcza Władysław Kosiniak-Kamysz (+6,9 pkt proc.), Donald Tusk (+2,2 pkt proc.) i Włodzimierz Czarzasty (+2,2 pkt proc.).

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 17 i18 stycznia 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).