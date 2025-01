Wiceszef PiS uderza w WOŚP. "Te pieniądze nie mają znaczenia"

Mariusz Błaszczak stwierdził, że pieniądze zebrane przez WOŚP "nie mają znaczenia" w porównaniu do rocznych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce. - To jest jedna tysięczna, to jest promil - skomentował wiceszef PiS. Polityk skrytykował również jedną z aukcji charytatywnych, która jego zdaniem może być "gratką" dla "ruskich agentów".

W niedzielę odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Zdaniem wiceszefa PiS Mariusza Błaszczaka, jest to pomoc bez znaczenia w kontekście całych wydatków na służbę zdrowia w Polsce.

– Narodowy Fundusz Zdrowia to fundusz, który opiewa na 200 miliardów złotych, a Jurek Owsiak zbiera rocznie 200 milionów złotych. To jest jedna tysięczna, to jest promil - skomentował podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak podsumował: "A więc te zebrane pieniądze nie mają znaczenia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia".

Polityk opozycji przyznał jednocześnie, że system ochrony zdrowia w naszym kraju działa źle. - To jest wina koalicji 13 grudnia i to jest wina minister Izabeli Leszczyny. Jurek Owsiak tego systemu nie naprawi - stwierdził.

Mariusz Błaszczak krytykuje aukcję WOŚP. "Zagrożenie bezpieczeństwa"

Błaszczak skrytykował również jedną z aukcji w ramach WOŚP, którą zorganizował PGZ Stocznia Wojenna.

- Wymyślił sobie, że będzie oprowadzał wycieczkę po stoczni wojennej i wskazuje w tym ogłoszeniu, że będzie można obejrzeć proces produkcji fregat, a więc proces produkcji okrętów Marynarki Wojennej, które będą skonstruowane wedle reguł oznaczających informacje niejawne - wskazał.

Jego zdaniem "opinia publiczna powinna być bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o dostęp do tych informacji". - To znaczy bardzo ostrożni to powinni być ci, którzy są zobowiązani prawnie do przestrzegania tych zasad, tych reguł, a więc do ochrony informacji niejawnych, tu nie są - zaznaczył wiceszef PiS.

- Już sobie wyobrażam, że tłum ruskich agentów przyjdzie na wycieczkę do stoczni wojennej, bo przecież to będzie gratka - skomentował podkreślając, że umożliwianie dostępu do stoczni wojennej ludzi, którzy będą mogli zapoznać się z tymi procedurami, jest ewidentnym "zagrożeniem bezpieczeństwa naszego kraju".

- Zadaję pytanie publiczne, co na to szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - podsumował.