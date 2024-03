Oficjalną kwotę zebraną podczas WOŚP podano w środę podczas wydarzenia na żywo. - No cóż, trzeba użyć słowa rekord, choć nie o rekordy chodzi. Te pieniądze posłużą wszystkim szpitalom, które mają oddziały pulmonologiczne - skomentował inicjator zbiórki Jurek Owsiak.

ZOBACZ: WOŚP. Barierka od Szymona Hołowni sprzedana. Niemała suma

Wcześniejsza kwota deklarowana wyniosła 175 426 813 zł. Jurek Owsiak jeszcze w październiku zapowiadał, że dzięki zebranym pieniądzom przez WOŚP chce kupić sprzęt dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci oraz dla 409 oddziałów dla dorosłych.

32. finał WOŚP. Podsumowanie w liczbach

W zeszłym roku, podczas 31. finału, na konto Orkiestry wpłynęło łącznie rekordowe 243 259 387,25 zł. Z kolei w 2022 roku suma wyniosła 224 376 706,35 zł. W tegoroczne wydanie zbiórki zaangażowało się 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, powstało też 1685 sztabów.

- Płuca po pandemii zmieniły się. Wiele osób do tej pory boryka się z problemami oddechowymi. To są zmiany włókniste, związane z tym, że doszło do niewydolności oddechowej - mówił w Polsat News dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego. Jak dodał ekspert, przez działania WOŚP "chcemy sprawdzić, co się dzieje w tych płucach". Jak wygląda więc spirometria?

ZOBACZ: Wpłaciłeś na WOŚP? Pamiętaj, że kwotę można odliczyć od podatku

- Oddychamy spokojnie, nabieramy dużo powietrza i wydmuchujemy (za pomocą urządzenia - spirometru) pod nadzorem technika. Jeśli ktoś ma obturację (skurcz w drogach oddechowych - red.), czyli zjawisko, którego szukamy, to ma wielki problem z wykonaniem spirometrii, bo w pierwszym momencie opróżnia całą zawartość płuc - wyjaśnił dr Dąbrowiecki.