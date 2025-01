Specjalne spotkanie w ministerstwie. Tematem bezpieczeństwo WOŚP i Owsiaka

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekazał, że resort i policja podjęły działania na rzecz bezpieczeństwa WOŚP i jej prezesa. To pokłosie ostatnich wydarzeń z udziałem samego Jerzego Owsiaka i jego wolontariuszy, którzy otrzymują kolejne groźby. Sprawą potencjalnego nawoływania do nienawiści zajmują się już odpowiednie służby. 33. finał WOŚP zaplanowany jest na niedzielę 26 stycznia.

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak, Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń oraz Jerzy Owsiak spotkali się w środę w siedzibie MSWiA przy ul. Batorego w Warszawie. Tematem rozmowy było zabezpieczenie 33. finału WOŚP oraz samego Owsiaka, który we wtorek przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że otrzymał groźby śmierci.



"Rozmawialiśmy o zapewnieniu bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym tysiącom wolontariuszy, uczestnikom koncertów i darczyńcom. I oczywiście samemu Jerzemu Owsiakowi. Wielka Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej" - przekazał po spotkaniu Siemoniak.

WOŚP i Jerzy Owsiak otrzymują groźby. Sprawę bada policja

O sprawie gróźb kierowanych wobec prezesa WOŚP i jego wolontariuszy pisał wcześniej rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński.



Jak podawał, policjanci z Komendy Stołecznej Policji wszczęli postępowanie ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu do nienawiści wobec Jerzego Owsiaka i fundacji WOŚP za pośrednictwem Internetu na kanale YouTube oraz w mediach społecznościowych.



Sam Owsiak z kolei opisał jeden z incydentów, polegający na wykonaniu do Biura Prasowego Fundacji telefonu przez nieznaną osobę, która po tym, jak upewniła się, że dodzwoniła się w pożądane miejsce, stwierdziła, że Owsiaka "trzeba zastrzelić".

Szef WOŚP zaznaczył przy tym, że to kolejna już groźba pod jego adresem, podając, że są one "bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją" jego osoby.



"Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - zaznaczył.



Na koniec zapewnił, że choć mierzy się z ogromnym hejtem i działaniami przestępczymi, nie zamierza poprzestawać w realizowaniu swojej misji.



"Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów" - oświadczył.

Tusk staje w obronie WOŚP. Matecki zapowiada rozliczenia

W obronie WOŚP stanął ostatnio także premier Donald Tusk, który zamieścił w sieci emocjonalny wpis.



"Wielka Orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja" - stwierdził.



Była to odpowiedź na akcję klubów "Gazety Polskiej" pod hasłem "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". W poniedziałek z kolei poseł PiS Dariusz Matecki zapowiedział, że po dojściu do władzy przez jego ugrupowanie Owsiak zostanie "rozliczony co do grosza".