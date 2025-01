Jest wniosek o ekstradycję wobec Samera A. - potwierdziła Interia. Prokurator krajowy wysłał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich dokumentację w sprawie wydania Polsce prezesa jednej ze spółek należących do Orlenu. Wcześniej A. został zatrzymany na terenie ZEA. Śledztwo w jego sprawie dotyczy działania na szkodę spółek OTS Switzerland Gmbh i Orlen SA.

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu obywatel polski Samer A., były członek zarządu spółki OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen), został zatrzymany na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich - przekazał w ubiegłym tygodniu minister sprawiedliwości.

Wcześniej za Samerem A. i innym byłym członkiem zarządu OTS Marcinem O. wydano listy gończe.

W środę Interia potwierdziła, że - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - ruszyła procedura ekstradycyjna wobec Samera A. Prokurator krajowy wysłał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich stosowany wniosek o wydanie Polsce podejrzanego.

ZEA: Rusza procedura ekstradycyjna Samera A.

"Samer A. jest podejrzany o wyrządzenie szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh (Grupa Orlen) i Orlen SA na kwotę ok. 370 milionów dolarów (ok. 1,5 miliarda złotych), poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów zakupu ropy naftowej" - informował Adam Bodnar.

W śledztwie ws. spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS) dotychczas wystąpiono z wnioskami o pomoc prawną do Szwajcarii, Singapuru i ZEA.

Śledztwo ws. Orlenu. W tle podejrzenia o kontakty z Hezbollahem

W grudniu 2024 roku warszawski sąd rejonowy postanowił o tymczasowym aresztowaniu byłych członków zarządu OTS. Listy gończe za Samerem A. i Marcinem O. na stronach policji ukazały się na krótko przed świętami.

Zarzuty w sprawie usłyszał też były dyrektor wykonawczy spółek OTS i Orlen SA Filip W. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i obecnie przebywa w areszcie.

Rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prok. Mateusz Martyniuk informował wcześniej, że w śledztwie dotyczącym wyrządzenia szkody spółkom OTS Switzerland Gmbh i Orlen SA, do akt sprawy wpłynęło zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z działaniem na szkodę spółek OTS i Orlen.

Wiosną 2024 roku pojawiły się doniesienia dotyczące szwajcarskiej spółki Orlenu - OTS. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała w 2022 r. próbować zablokować powołanie Samera A. na stanowisko prezesa spółki Orlen Trading Switzerland z powodu podejrzenia o arabski ekstremizm. Kolejne medialne doniesienia mówiły, że A. jest podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah oraz zamieszany w nielegalny obrót ropą z Iranu.