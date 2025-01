Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego dla byłego szefa RARS Michała K. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii i czeka na ekstradycje do Polski. Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS dotyczy "osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków" w latach 2021-2023. Sąd raz już odmówił wydania listu żelaznego Michałowi K.

Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie nie przychylił się do wniosku o przyznanie listu żelaznego b. prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. podejrzanemu w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w tej instytucji.

- Będziemy tę decyzję skarżyć – zapowiedział jego obrońca mec. Luka Szaranowicz.

Pierwszy raz warszawski sąd zajmował się wnioskiem 1 października 2024 r. i odmówił wydania listu żelaznego Michałowi K. Sąd uznał wówczas, że uniemożliwia to sprzeciw prokuratora. Chodzi o wprowadzone trzy lata temu przepisy mówiące, że list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu.

Zgodnie z zapowiedzią obrona zaskarżyła to postanowienie. Sąd Apelacyjny w Warszawie 9 grudnia zdecydował o jego uchyleniu i przekazał sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

- Nie podzielamy poglądu, że istnieje negatywna przesłanka, będziemy się odwoływać do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - informował wówczas obrońca Michała K. mec. Luka Szaranowicz.

List żelazny nie dla Michała K. Grozi mu 10 lat więzienia

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS rozpoczęło się 1 grudnia 2023, a prowadzi je katowicki oddział Prokuratury Krajowej. Zdaniem śledczych w latach 2021-2023 doszło do "osiągnięcia korzyści majątkowej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby będące pracownikami" agencji.

Jak ustaliła prokuratura, proceder trwał "podczas organizowania i procedowania zakupu towarów dla RARS, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego". Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków postawiono Michałowi K. oraz Pawłowi Szopie, założycielowi firmy odzieżowej "Red is Bad".

Pierwszemu z nich grozi 10 lat więzienia. Na początku września 2024 r. Michał K. nie zgodził się na dobrowolną ekstradycję z Wielkiej Brytanii do Polski. Rozpoczęła się więc procedura jego przymusowego ściągnięcia do kraju.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl Michał K. twierdził, że nie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a za granicą znalazł się, bo szuka zatrudnienia. - Między innymi w Londynie, gdzie obecnie przebywam. Mam tu swoje relacje zawodowe, pomysły, widzę szansę na znalezienie pracy - opisywał.

List żelazny to specjalny dokument przyrzekający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej w zamian za co oskarżony zobowiązuje się odpowiadać w procesie z wolnej stopy.