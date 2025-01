- To pewnie potrwa kilka miesięcy, ale patrząc na tego typu inne przypadki, najczęściej kończyło się to rekomendacją, żeby uchylić immunitet, jeżeli nie jest to związane z działalnością poselską - tak Adam Jarubas komentuje sprawę europarlamentarzysty PiS Daniela Obajtka.

Polityk zadeklarował, że zagłosuje za uchyleniem immunitetu byłego prezesa Orlenu.

Zamieszanie wokół Daniela Obajtka. Adam Jarubas zabrał głos

- Daniel Obajtek będzie musiał dobrze się natrudzi, żeby pokazać, że nie ma nic za uszami. Nie tylko w tej sprawie, ale jego okres pełnienia funkcji prezesa Orlenu zasłynął wieloma decyzjami niegospodarnymi - mówił Jarubas.

- O to może nie mielibyśmy aż takich pretensji, gdyby nie dochodziło do sytuacji podejrzanych, gdzie aktywność Obajtka i jego zlecenia dla służb detektywistycznych, przypominały trochę działania władzy PiS, czyli podglądanie, podsłuchiwanie ówczesnej opozycji - kontynuował europoseł PSL.

Zdaniem Jarubasa celem działania byłego prezesa Orlenu była chęć "pomagania PiS w utrzymaniu władzy".

Immunitet Daniela Obajtka. Chodzi o dwie umowy zwarte przez Orlen

W grudniu 2024 roku Prokurator Generalny Adam Bodnar skierował wnioski o uchylenie immunitetów posłów Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Krzysztofa Szczuckiego oraz europosła Daniela Obajtka.

Jak przekazała wówczas rzeczniczka Adama Bodnara prok. Anna Adamiak, Obajtek, były prezes Orlenu, "wykorzystując zależność dyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa, polecił zawarcie umowy z określonym podmiotem, firmą świadczącą usługi detektywistyczne". Rzeczniczka mówiła, że spółka Orlen zawarła dwie umowy na usługi detektywistyczne, wykonywane "w zakresie osobistej ochrony pana Obajtka, jak również jego majątku".

Artykuł aktualizowany.