Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała do tej pory sześć komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Wśród nich są: Sławomir Mentzen, Rafał Trzaskowski, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Adrian Zandberg i nowa postać - Wiesław Lewicki. Kandydat w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego jest liderem partii Normalny Kraj i bezskutecznie walczył o mandat poselski w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Do północy w poniedziałek do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło sześć zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i wszystkie sześć zostało zarejestrowanych.

Jako pierwsze wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego Sławomira Mentzena, kandydata Konfederacji. Jako kolejne zgłoszono zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy, kandydata Koalicji Obywatelskiej), Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi) oraz Adriana Zandberga (posła i kandydata partii Razem) oraz Wiesława Lewickiego.

ZOBACZ: Wyraźna przewaga jednego z kandydatów. Najnowszy sondaż dla "Wydarzeń" Polsatu

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta jest do 24 marca (poniedziałek).

Wybory prezydenckie 2025. PKW zarejestrowała sześć komitetów

Wybory prezydenckie różnią się od innych tym, że komitety wyborcze mogą być tworzone wyłącznie przez wyborców, a nie przez partie polityczne, czy ich koalicje.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania.

Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.

Nowy kandydat do Pałacu Prezydenckiego. Co musi zrobić?

Po zebraniu 1000 podpisów z poparciem dla kandydata pełnomocnik komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Dopiero po rejestracji komitetu przez PKW może on prowadzić agitację.

ZOBACZ: Nawrocki wyprzedza Tuska. Najnowszy sondaż zaufania

Kolejnym krokiem prezydenckiej kampanii wyborczej będzie zgłoszenie kandydata na prezydenta - jest na to czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16.

Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Kim jest Wiesław Lewicki?

Wiesław Lewicki pochodzi z Łodygowic (woj. małopolskie) i z zawodu jest przedsiębiorcą.



W wyborach parlamentarnych w 2023 roku bezskutecznie walczył o mandat poselski - zdobył wówczas 238 głosów.

Lewicki jest prezesem prawicowej partii Normalny Kraj, założonej w styczniu 2015 roku w wyniku rozłamu w Stowarzyszeniu "Republikanie". Wcześniej formacja nazywana była również Kongresem Republikańskim.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki pokazał zdjęcia z inauguracji. Pozował z "argentyńskim Trumpem"



Ugrupowanie postuluje w swoim programie m.in. współpracę z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji - szczególnie z Chinami, niezależność wymiaru sprawiedliwości, likwidację testów w edukacji i nauce, dywersyfikację rodzimych źródeł energii, rozwój demograficznym oraz wprowadzenie podatku przychodowego dla wszystkich przedsiębiorstw.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica),

(kandydatka Nowa Lewica), Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

(kandydat Konfederacji Korony Polskiej), Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

(kandydatka niezależna), Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL),

(kandydat Polski 2050 i PSL), Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów),

(kandydat Wolnych Republikanów), Wiesław Lewicki (Normalny Kraj),

(Normalny Kraj), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

(kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

(kandydat popierany przez PiS), Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

(kandydat niezależny), Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

(kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

(kandydat Bezpartyjnych Samorządowców), Adrian Zandberg (kandydat Razem).

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.