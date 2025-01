Na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa jednym z gości był Mateusz Morawiecki. Były premier poleciał do Waszyngtonu jako szef partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ERK). Na miejscu pojawili się także inni konserwatyści m.in. premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Argentyny Javier Milei.

USA. Mateusz Morawiecki na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa

Mateusz Morawiecki udostępnił kilka zdjęć z zaprzysiężenia. Na dwóch z nich pozuje z Javeierem Milei. Były premier Polski i prezydent Argentyny zamienili ze sobą kilka słów.

"Wind of change (wiatr zmian- red.). Wieje coraz szybciej w stronę Polski" - napisał Mateusz Morawiecki na platformie X.

Post został opatrzony tagiem #MEGA (Make Europe Great Again – red.), zachęcającym do "uczynienia Europy ponownie wielką". Nawiązuje do słów Elona Muska, który sparafrazował w ten sposób hasło wyborcze Donalda Trumpa brzmiące MAGA (Make America Great Again – red.).



Na wpis zareagował poseł Nowej Lewicy - Tomasz Trela, który napisał: "15 października 2023 r. wiatr zdmuchnął pana z fotela premiera. Teraz będą rozliczenia i odpowiedzialność. Prawda, wieje coraz mocniej" - zapewnił.

Javier Milei - "argentyński Donald Trump"

Javier Milei został prezydentem w 2023 roku i sam wielokrotnie nazywał siebie "argentyńskim Trumpem". Był jednym z pierwszych przywódców, którzy odwiedzili prezydenta USA po 6 listopada.



Zasłynął ze zwalczania wyjątkowo wysokiej inflacji, którą od lat odnotowuje się w Argentynie. Chociaż roczna stopa pod koniec 2024 roku wynosiła 116 proc., to ta miesięczna spadła z 25 proc. do 3 proc.

Prezydent Argentyny zaczął od cięć kosztów w rządzie i cięć wydatków publicznych. Zamknięto 13 ministerstw, zwolniono kilkadziesiąt tysięcy pracowników państwowych oraz ograniczono refundacje leków.

Milei sam siebie określa mianem "rynkowego anarchisty". Ma konserwatywne poglądy: opowiada się przeciw aborcji, eutnazaji czy edukacji seksualnej.