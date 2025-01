Donald Trump porozmawia z Władimirem Putinem. Przygotowania trwają

Donald Trump planuje rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w pierwszych dniach po swym zaprzysiężeniu na prezydenta USA - podał portal telewizji CNN. Według portalu, przygotowania do rozmowy i potencjalnego spotkania trwają już od kilku tygodni.

USA. Przygotowania do rozmowy z Władimirem Putinem

"Rozmowa ma dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie" - poinformowało źródło CNN. Trump wielokrotnie zapewniał, że zakończy wojnę Rosji przeciwko Ukrainie w ciągu 24 godzin od objęcia prezydentury. Później jednak jego współpracownicy mówili, że zajmie to więcej czasu.

Pytany przed tygodniem, czy w ewentualnym spotkaniu z Putinem weźmie udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Dopowiedział, że format jest wciąż "finalizowany" - przekazał portal stacji ABC News. Waltz dodał, że przygotowania do spotkania Trumpa z Putinem "już trwają", ale nie wskazał ram czasowych.

Według Waltza Trump uznaje, że nie da się zakończyć tej wojny bez dialogu z Kremlem, powątpiewa również w całkowite wyparcie Rosji z okupowanych części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego, zaporoskiego i Krymu. "Wszyscy wiedzą, że to musi zakończyć się dyplomatycznie. Nie sądzę, aby realistyczne było twierdzenie, że odzyskamy każdy centymetr ukraińskiej ziemi" - powiedział doradca amerykańskiego prezydenta elekta, dodając, że przywódcy innych krajów zachodnich zaczynają to rozumieć.

USA dąży do zawieszenia broni

Waltz podkreślił, że przed Kijowem stoi obecnie zadanie powstrzymania natarcia armii rosyjskiej i wzmocnienia swojej pozycji w przededniu negocjacji, a do tego konieczne jest obniżenie wieku mobilizacyjnego z 25 do 18 lat. Zdaniem Waltza pierwszym krokiem mogłoby być zawieszenie broni po obu stronach, co umożliwiłoby rozpoczęcie wypracowywania parametrów porozumienia pokojowego.

Dziennik "Washington Post" pisał w listopadzie, że Trump miał już rozmawiać telefonicznie z Putinem 7 października 2024 roku, krótko po wygranych wyborach. Miał zaapelować wówczas o powstrzymanie eskalacji wojny. Kreml zaprzeczył tym doniesieniom, określając je jako "czystą fikcję".

Ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.00 czasu polskiego.

Inauguracja Donalda Trumpa na żywo w Polsat News

aba/ sgo / polsatnews.pl/PAP