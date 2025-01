- Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dać wam, czego potrzebujecie do obrony i powstrzymania Putina - powiedział Joe Biden, zwracając się do Polaków. Wyraził także nadzieję, iż działania jego administracji sprawią, że "Trump nie będzie mógł porzucić Ukrainy". - Bądźcie silni - mówił prezydent USA w ostatnim dniu swojej kadencji.

Wypowiedź Joe Bidena zamieścił w mediach społecznościowych korespondent Polskiego Radia Marek Wałkulski.



Ustępujący prezydent USA w rozmowie z reporterem wspominał swoją młodość i dorastanie wśród osób polskiego pochodzenia. - Mój tata nie miał pracy, mieszkaliśmy w dzielnicy irlandzkich katolików. Przeprowadziłem się do Claymont w stanie Delaware. Wyśmiewano mnie, ponieważ moje nazwisko nie kończyło się na "ski". Mówię poważnie. Claymont to wielka polska społeczność - mówił Joe Biden.

Joe Biden z przesłaniem do Polaków. "Bądźcie silni"

Przypomniał także, że jest jedyną osobą, która została wybrana Człowiekiem Roku zarówno przez polską, jak i włoską społeczność. - Jak na Irlandczyka to całkiem imponujące - dodał.

Poproszony o skierowanie kilku słów do Polaków, Joe Biden podkreślił: "Bądźcie silni".



- Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby dać wam wszystko, czego potrzebujecie do obrony i powstrzymania Putina. I jestem pełen nadziei, że przekazaliśmy nowej administracji wszelkie materiały, informacje i niezbędne zasoby. Modlę się do Boga, żeby zrobili, co trzeba - mówił Joe Biden.

Wyraził także nadzieję, iż działania jego administracji sprawią, że "Trump nie będzie mógł porzucić Ukrainy".

Donald Trump zajmie miejsce Joe Bidena. Zaprzysiężenie w Waszyngtonie

W poniedziałek Donald Trump oficjalnie zastąpi Joe Bidena w Białym Domu. Drugą prezydenturę republikanina rozpocznie długa seria ceremonii, występów, parad i balów.

W południe nastąpi kulminacyjny punkt uroczystości, czyli złożenie przysięgi przez Trumpa. Po raz pierwszy od 40 lat zaprzysiężenie odbędzie się nie na schodach przed wschodnim wejściem do Kapitolu, lecz wewnątrz kapitolińskiej Rotundy. Zmianę tłumaczono niskimi temperaturami.