- Jeśli to prawda, to będzie to nieszczęście - powiedział papież, komentując plany Donalda Trumpa, który zapowiedział deportację nielegalnie przebywających w USA migrantów. W obszernym wywiadzie Franciszek odniósł się również do sytuacji na Bliskim Wschodzie, odpowiedział na pytania dotyczące spowiedzi oraz historycznego wyboru kobiety na wysokie stanowisko w Państwie Watykańskim".

20 stycznia w Stanach Zjednoczonych odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na prezydenta USA. Polityk po czterech latach po raz drugi stanie na czele Białego Domu.

Papież o planach Trumpa: Tak się tego nie rozwiązuje

W popularnym talk-show w telewizji Nove dziennikarz Fabio Fazio zapytał papieża Franciszka o plany Trumpa dotyczące deportacji nielegalnych imigrantów.

- Jeśli to prawda, to będzie to nieszczęście, bo każe płacić nieszczęśliwym ubogim, którzy nie mają niczego, rachunek za brak równowagi - odparł papież.

- Tak się tego nie rozwiązuje - dodał Franciszek w długim wywiadzie w wieczornym programie "Che tempo che fa", w którym wystąpił po raz trzeci.

Papież: By zapanował pokój często coś się traci, ale więcej się zyskuje

W nawiązaniu do rozpoczętego w niedzielę rozejmu między Izraelem i Hamasem papież podkreślił, że dziękuje mediatorom za to, co zrobili.

Odnosząc się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego wyraził opinię, że "jedynym rozwiązaniem" jest formuła dwóch państw.

- Niektórzy deklarują gotowość, inni nie. Musimy przekonać łagodną retoryką - uważa Franciszek.

Zaznaczył: "Pokój zawsze przewyższa wojnę"; "by zapanował pokój często coś się traci, ale więcej się zyskuje".

Papież stwierdził, że pokój wymaga odwagi.

Przed 80. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz wyznał, że myśląc o Holokauście odczuwa "litość i wstyd"; "wstyd, że my ludzie byliśmy w stanie to zrobić" - powiedział.

- To była - stwierdził - ludzka hańba i ludzki ból.

Franciszek o spowiedzi. Powiedział, co go "brzydzi"

Franciszek ujawnił ponadto, że w marcu mianuje kobietę gubernatorem Państwa Watykańskiego. Jak wyjaśnił, obecna wicegubernator, siostra Raffaella Petrini stanie na czele Gubernatoratu. To będzie pierwsza kobieta zajmująca tak wysokie stanowisko w Watykanie.

Przywołując swoje spotkanie z osobami transseksualnymi w Watykanie papież podkreślił: "Słowem jest bliskość, bliskość ze wszystkimi, wszystkimi". - Musimy mieć szacunek - zaznaczył.

"Brzydzi mnie to - wyznał - że niektórzy w czasie spowiedzi szukają zawsze" grzechów ciała.

Zapytany o to, jaka była jego pierwsza myśl, gdy został wybrany przez kardynałów na papieża odparł: - Są szaleni, ale niech będzie, jak Bóg chce.

Opowiedział, że zaraz po konklawe, zanim poszedł, by pozdrowić po raz pierwszy wiernych, potknął się. - To było pierwsze potknięcie papieża - zażartował.