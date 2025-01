Podczas niedzielnej konferencji prasowej w Elblągu kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski był pytany, czy zmienił zdanie ws. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) lub przekopu Mierzei Wiślanej. Przypomniano mu, że w przeszłości był tym projektom przeciwny, a teraz je popiera.

W odpowiedzi Trzaskowski powiedział, że projekty przygotowywane przez PiS były albo propagandowe, albo były totalną fuszerką. - CPK w wersji PiS to było paru gości, którzy brali miliony za pilnowanie pola - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski o pomysłach PiS: Projekty propagandowe

- Projekt CPK kompletnie nieprzygotowany. Dopiero teraz, po roku, ten program jest zaadoptowany do rzeczywistości i wszyscy możemy go popierać, bo jest programem, który w sposób pragmatyczny zostanie zrealizowany. Podobnie budowa elektrowni atomowych - wyjaśnił Trzaskowski.

Odnosząc się do przekopu Mierzei Wiślanej przypomniał, że PiS nie poprowadził inwestycji do portu w Elblągu, tylko chciał samorządowi odebrać port.

- Jak można się było zgadzać, że Przekop Mierzei nie dochodził do portu w Elblągu i do tego zaprzepaszczono pieniądze europejskie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie mógł wspierać tak zorganizowanego projektu. PiS przygotowywał totalną fuszerkę, projekty propagandowe i trudno było się z nimi zgadzać. Teraz mamy szansę ten projekt doprowadzić do końca w wersji całkowicie racjonalnej. W wersji PiS-owskiej to sensu nie miało - powiedział Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski o swoich słowach. "Reagują kabaretowo"

Podczas konferencji w Elblągu Trzaskowski po raz kolejny powtórzył, że Ukraina powinna należeć do świata Zachodu, a nie do Putina.

Powtórzył także sobotnią tezę dotyczącą zmian klimatycznych i tego, że niektóre środowiska "reagują kabaretowo na słowo, że pali się Ziemia".

- Jak ktoś nie wie, że mamy ocieplenie klimatu i są zjawiska, jakich nie było, to można doradzić mu tylko więcej edukacji. Jak ktoś się nabija z ocieplenia klimatu trzeba zachęcić do edukacji tak jak i tych, którzy uważają, że Ziemia jest płaska - dodał.

Trzaskowski w sobotę i niedzielę objeżdżał województwo warmińsko-mazurskie. Był m.in. na przejściu granicznym z Rosją w Gołdapi, w Ełku spotkał się z seniorami, w Lidzbarku Warmińskim i Giżycku z samorządowcami, a w Kętrzynie miał otwarte spotkanie z mieszkańcami.

Wybory prezydenckie 2025. Lista kandydatów

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. daty wyborów prezydenckich. To już oficjalne - głosowanie odbędzie się w niedzielę 18 maja, a ewentualna druga tura w niedzielę 1 czerwca.

Dotychczas start w wyborach zadeklarowali:

Magdalena Biejat (kandydatka Nowa Lewica),

Grzegorz Braun (kandydat Konfederacji Korony Polskiej),

Katarzyna Cichos (kandydatka niezależna),

Szymon Hołownia (kandydat Polski 2050 i PSL),

Marek Jakubiak (kandydat Wolnych Republikanów),

Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji),

Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS),

Piotr Szumlewicz (kandydat niezależny),

Rafał Trzaskowski (kandydat KO),

Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców),

Adrian Zandberg (kandydat Razem).

