- Zdobyłem tytuł Mistrza Pomorza w wadze ciężkiej w boksie. Chciałem więc w Słupsku pogratulować mojemu kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu, że zrobił pierwszą pompkę w swoim życiu - mówił w niedzielę Karol Nawrocki, startujący z poparciem PiS na prezydenta. Nawiązał w ten sposób do zdjęcia, którym pochwalił się jego rywal z KO.

W niedzielę wspierany przez PiS kandydat na prezydenta Polski udał się do Słupska (woj. pomorskie). Podczas wystąpienia Karol Nawrocki odwoływał się m.in. do swojej sportowej przeszłości.

- Zdobyłem tytuł Mistrza Pomorza w wadze ciężkiej w boksie, więc to okazja, żeby zwrócić się do młodzieży (...). Nie dajcie sobie wmówić droga młodzieży, że sport jest zły, że boks jest zły - apelował.

Zdjęcie Trzaskowskiego. Nawrocki: Chciałem pogratulować

Według Nawrockiego "Polacy chcą mieć prezydenta, który sport kocha i rozumie, bo sport uczy wielu dobrych cech". - Przede wszystkim tej, że w życiu sportowym, ale i społecznym oraz politycznym, instytucjonalnym, często trzeba upaść, żeby wstać. Uczy też świadomości, że nie uda się osiągnąć sukcesu samemu, trzeba mieć ludzi, którzy są wokół nas - mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W pewnym momencie nawiązał do zdjęcia, które opublikował w sieci prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "I kochani, pamiętajcie, przed kolacją - dla tych, co za dużo zjedli - najlepsze pompki. Dr Rafał Trzaskowski" - pisał kandydat na prezydenta z ramienia PO, dodając do wpisu fotografię, na której wykonuje pompkę na śniegu.

I kochani, pamiętajcie, przed kolacją - dla tych, co za dużo zjedli - najlepsze pompki. Dr Rafał Trzaskowski 😊 pic.twitter.com/0p054crpxG — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 25, 2024

- Cieszę się, że ta inspiracja, która towarzyszy nam dzisiaj w Słupsku - bardzo spontaniczna myśl - zachęca też mojego kontrkandydata, aby podjąć aktywność sportową. Chciałem więc w Słupsku mojemu kontrkandydatowi, zastępcy Donalda Tuska, wiceprzewodniczącemu Platformy Obywatelskiej, w państwa gronie, w mieście, w którym wygrałem swoją walkę bokserską, pogratulować - dodał.

Jak uściślił, gratulacje dotyczą tego, iż Trzaskowski miał "zrobić pierwszą pompkę w swoim życiu".

